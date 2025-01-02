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患病女星｜26歲女星發千字文認健康出問題　控訴曾因試戲失敗遭前老闆毆打

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

26歲女星發千字文認健康出問題，控訴曾因試戲失敗遭前老闆毆打。

【趙露思 / 患病 / 遭遇】內地女星趙露思2024年底因被影到癱坐輪椅到急診就醫照片，引發外界關注其身體情況及猜測原因。昨日（1日），趙露思在微博發千字長文回應近期狀態，訴說一路走來的不愉快經歷，更控訴前老闆曾對其使用暴力。

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患病女星｜身體欠佳多年

趙露思在文中提到，此次並發並非偶然，早在2019年時已出現抑鬱情緒，2021年身體出現過敏症狀，開始看心理醫生治療緩解情緒，2023年又患上肺炎肺氣腫、玫瑰糠疹、蕁麻疹等，還伴有經常性耳聾。

2024年開始頻繁出現乾嘔、眩暈、關節痛等軀體化症狀，據她上傳的診斷書可見，目前患有分離性障礙及焦慮狀態，身體健康欠佳。

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患病女星｜曾因試戲失敗挨打

此外，趙露思還控訴曾因試戲失敗挨打，「長大後又挨打，我當時認為沒試上戲的確是自己的錯，不敢鬧，我只想逃，習慣了自己的事情自己處理，也沒有跟任何人尋求幫助的習慣，再後來因為作品被認可，感謝大家給的底氣我才有勇氣說再見了。」

（趙露思小紅書）

患病女星｜被前公司索巨額分手費

她表示，與前公司解約更是被索巨額分手費，「最後的最後，她（老闆）拿走巨額『分手費』才願意停止『一哭二鬧三上吊』，行業內外不斷的造謠詆毀，無數人『八卦』之後來找我的聊天，其實每一次都是痛苦的加深，所以這並沒有停止對我的傷害。」

不少粉絲得知趙露思近年身體情況及遭遇後，感到心疼，表示會陪她度過難關。

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