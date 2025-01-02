濟州航空空難︱最年幼死者3歲男童首出國罹難　父生前發旅行照網民湧入悼念

▲ 3歲韓籍男童與父母到泰國旅行，可惜一家三口命喪空難。

【濟州航空/南韓/空難】南韓濟州航空空難造成179人罹難，拆散了不少幸福家庭，當中最年幼的死者只有3歲，韓籍男童Ko Yoonwoo與爸爸及媽媽到泰國，可惜1家3口最終命喪空難，男童為首次出國旅行。

▲ 南韓濟州航空空難造成179人罹難，拆散了不少幸福家庭。(法新社)

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上周日(12月29日)發生了震驚全球的空難一架客機從泰國曼谷起飛，降落在韓國西南部的務安國際機場降落時墜毀，慘劇造成179人身亡，只得兩名機組人員生還。事件中最年幼死者是年僅3歲的韓籍男童Ko Yoonwoo，其父在起飛前幾小時上載仔仔在泰國遊玩的照片，網民紛紛在留言區悼念。

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濟州航空空難︱一家三口罹難

悲劇發生前幾天，父親更新社交媒體動態寫道：「全家第一次出國第1天，」父親更貼出兒子在飛機上望地面夜景的照片：「我兒子首次乘坐夜機出國。第一本護照上的第一個印章，哈哈！去了動物園，和老虎一起散步，還騎上了老虎。」

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最後的社交媒體動態上，是在濟州航空飛機失事前幾個小時發布的。標題是「進入老虎巢穴之前和之後。」分別是Ko Yoonwoo和老虎的遠距離合影，以及相信是和母親騎大象的合照。

可惜最後一家三口都在濟州航空空難中遇難，令人心痛！

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濟州航空空難｜常見飛行期間事故（三） 機師史丹：解讀飛機急降謎團

濟州航空空難︱另一黑盒將送往美國分析

南韓國土交通部在昨日（1日）在記者會上表示，發生在去年12月29日「濟州航空」失事客機的兩具黑盒子中，其中的「語音數據」黑盒子，已經提取完畢；至於另外一個黑盒，也就是「飛行數據記錄器」（FDR），因為部分破損，將送往美國分析。

南韓國土交通部指出，失事飛機的「飛行數據記錄器」（FDR），經南韓技術人員鑑定之後，判斷以目前南韓的技術，無法提取其中數據，因此決定將「飛行數據記錄器」送往美國分析。

濟州航空空難｜常見飛行期間事故（一） 機師史丹：機師飛行中暈倒

至於紀錄「客機駕駛艙話音」的黑盒子，這次務安空難調查委員會，已經著手將提取的數據還原成聲音文件，預計相關分析工作，需要兩天。

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