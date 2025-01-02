  • 19°C
香港時間：202512日 (四) 11:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

濟州航空空難︱最年幼死者3歲男童首出國罹難　父生前發旅行照網民湧入悼念

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

3歲韓籍男童與父母到泰國旅行，可惜一家三口命喪空難。

【濟州航空/南韓/空難】南韓濟州航空空難造成179人罹難，拆散了不少幸福家庭，當中最年幼的死者只有3歲，韓籍男童Ko Yoonwoo與爸爸及媽媽到泰國，可惜1家3口最終命喪空難，男童為首次出國旅行。

南韓濟州航空空難造成179人罹難，拆散了不少幸福家庭。(法新社)

最新影片:

TOPick一分鐘
靚媽養顏｜4大海味助你由內靚到外　陳爽食蟲草燕窩養顏增免疫力

上周日(12月29日)發生了震驚全球的空難一架客機從泰國曼谷起飛，降落在韓國西南部的務安國際機場降落時墜毀，慘劇造成179人身亡，只得兩名機組人員生還。事件中最年幼死者是年僅3歲的韓籍男童Ko Yoonwoo，其父在起飛前幾小時上載仔仔在泰國遊玩的照片，網民紛紛在留言區悼念。

點擊圖片放大
+2

濟州航空空難︱一家三口罹難

悲劇發生前幾天，父親更新社交媒體動態寫道：「全家第一次出國第1天，」父親更貼出兒子在飛機上望地面夜景的照片：「我兒子首次乘坐夜機出國。第一本護照上的第一個印章，哈哈！去了動物園，和老虎一起散步，還騎上了老虎。」

點擊圖片放大

最後的社交媒體動態上，是在濟州航空飛機失事前幾個小時發布的。標題是「進入老虎巢穴之前和之後。」分別是Ko Yoonwoo和老虎的遠距離合影，以及相信是和母親騎大象的合照。

可惜最後一家三口都在濟州航空空難中遇難，令人心痛！

濟州航空空難｜常見飛行期間事故（二）　機師史丹：引擎着火嚴重嗎？

濟州航空空難｜常見飛行期間事故（三）　機師史丹：解讀飛機急降謎團

濟州航空空難︱另一黑盒將送往美國分析

南韓國土交通部在昨日（1日）在記者會上表示，發生在去年12月29日「濟州航空」失事客機的兩具黑盒子中，其中的「語音數據」黑盒子，已經提取完畢；至於另外一個黑盒，也就是「飛行數據記錄器」（FDR），因為部分破損，將送往美國分析。

南韓國土交通部指出，失事飛機的「飛行數據記錄器」（FDR），經南韓技術人員鑑定之後，判斷以目前南韓的技術，無法提取其中數據，因此決定將「飛行數據記錄器」送往美國分析。

濟州航空空難｜常見飛行期間事故（一）　機師史丹：機師飛行中暈倒

至於紀錄「客機駕駛艙話音」的黑盒子，這次務安空難調查委員會，已經著手將提取的數據還原成聲音文件，預計相關分析工作，需要兩天。

點擊圖片放大

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

濟州航空空難｜常見飛行期間事故（一）　機師史丹：機師飛行中暈倒
10:55 2024/12/30
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（一）　機師史丹：機師飛行中暈倒
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（二）　機師史丹：引擎着火嚴重嗎？
10:58 2024/12/30
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（二）　機師史丹：引擎着火嚴重嗎？
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（三）　機師史丹：解讀飛機急降謎團
11:04 2024/12/30
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（三）　機師史丹：解讀飛機急降謎團
濟州航空空難｜兒子1家3口搭上死亡航班不再回家　老父急傳訊問候一直顯示未讀：心碎了一地
13:50 2024/12/30
濟州航空空難｜兒子1家3口搭上死亡航班不再回家　老父急傳訊問候一直顯示未讀：心碎了一地
濟州航空空難｜單親母抗癌成功旅行慶祝慘登死亡客機　最後訊息曝光22歲兒痛哭：會退學照顧妹妹
12:36 2024/12/30
濟州航空空難｜單親母抗癌成功旅行慶祝慘登死亡客機　最後訊息曝光22歲兒痛哭：會退學照顧妹妹
濟州航空空難｜機師史丹分析飛機起落架失靈　真的不能放下機轆怎麼辦？
14:08 2024/12/30
濟州航空空難｜機師史丹分析飛機起落架失靈　真的不能放下機轆怎麼辦？
濟州航空空難︱1原因曾抗拒認屍掙扎過後忍痛面對　老父抽泣：一眼就認出是我女兒
12:12 2024/12/31
濟州航空空難︱1原因曾抗拒認屍掙扎過後忍痛面對　老父抽泣：一眼就認出是我女兒

你可能感興趣

濟州航空空難｜常見飛行期間事故（一）　機師史丹：機師飛行中暈倒
10:55 2024/12/30
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（一）　機師史丹：機師飛行中暈倒
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（二）　機師史丹：引擎着火嚴重嗎？
10:58 2024/12/30
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（二）　機師史丹：引擎着火嚴重嗎？
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（三）　機師史丹：解讀飛機急降謎團
11:04 2024/12/30
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（三）　機師史丹：解讀飛機急降謎團
空難 家庭教育 爸媽心聲 機場 濟州 泰國 南韓

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月02日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月02日 時間04:05）
叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】
叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】
西九龍公路奪命車禍︱疑的士切線撞私家車釀3死4傷　65歲司機涉危險駕駛被捕
西九龍公路奪命車禍︱疑的士切線撞私家車釀3死4傷　65歲司機涉危險駕駛被捕
飲食健康｜冬季進補忌愈補愈虛 中醫師淺釋陰虛體質改善法
飲食健康｜冬季進補忌愈補愈虛 中醫師淺釋陰虛體質改善法
腎衰竭｜男子體檢正常 突腰劇痛尿頻揭患腎衰竭　醫生：每日3餐吃「1食物」惹禍
腎衰竭｜男子體檢正常 突腰劇痛尿頻揭患腎衰竭　醫生：每日3餐吃「1食物」惹禍