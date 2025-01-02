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準媽媽｜曾淑雅元旦公佈懷第二胎喜訊　長腿女神Jumbo三年抱兩：未來會更忙碌

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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33歲「長腿女神」曾淑雅於元旦日公佈喜訊。

【曾淑雅Jumbo/懷孕】有「長腿女神」之稱、曾主持TVB節目《3日2夜》的曾淑雅（Jumbo），於元旦日在IG報喜，宣布懷上第二胎，只得1歲多的兒子Kobe今年升呢做哥哥。

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Jumbo於IG晒出全家福，連愛犬也同框，Jumbo一家三口齊齊拿著超聲波照，開心公佈喜訊，Jumbo寫道：

Happy new year 2025
新一年，第一個開心喜訊
2寶要來臨了， Kobe做哥哥啦！

上年11月Kobe突然開始做拱橋
真係比佢召喚左細佬妹番黎
(呢個都市傳說，神奇地係自己身上發生了）

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三年抱兩｜曾淑雅奉子成婚密密「造人」

Jumbo續說估不到能夠3年抱兩：「Big family become，相信黎緊會好熱鬧亦都會更忙碌，2025的好開始。」

另外1歲多的Kobe拿著寫了「Big Brother to be…2025」的白板，Jumbo更稱可以組織一家五口的大家庭相當感恩。

2023年7月Jumbo突然宣布結婚，奉子成婚的她舉行婚禮時已經佗B五個月，同年11月誕下兒子Kobe，其後宣布離巢無綫轉型做KOL及瑜伽導師。

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