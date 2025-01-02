濟州航空空難丨「三代九口」搭死亡客機全罹難　愛犬苦守家門等主人回家

【空難/濟州航空/三代9口/愛犬】濟州航空墜機致179名乘客死亡，當中3代同堂家庭，家族9人亦不幸在同班機上全數罹難。據韓媒指，這家人的愛犬現時仍每日伏在家門，等候主人回家，畫面令人心酸。

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綜合韓媒報導，12月29日濟州航空發生的墜機事故，拆散了不少大好家庭，其中便包括3代同堂家庭，機上一名年紀最大，79歲的男乘客，偕家中8名成員原本於泰國曼谷外遊後，便回國慶祝老人的80歲大壽（韓國虛歲），豈料卻乘搭了涉事的死亡客機，3代人全數罹難，無人生還。

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據報導指，老人的老家位於韓國全羅南道靈光，家中現時仍有一名不知狀況的愛犬布丁苦苦等候主人們的回來。從電視畫面可見，布丁每日均於家門口靜靜守候，有車經過時，便會凝望着馬路，擔心了錯過主人們回來的身影。

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附近鄰居受訪時表示，布丁是被放養形式飼養，可以自由活動，慘劇發生後，儘管曾嘗試帶布丁回家照顧，但牠往往會自行跑回自己與老人的家。鄰居又指一家9口中，還包括老人的6歲孫子，想起那名小朋友生前非常活潑乖巧，卻遭逢此劫，內心感無比難過。

同場加映: 機長最後身影曝光

有韓國網民在當地論壇上公開事發當下的影片，從該片段可見，位於最前端的機長在飛機即將撞毀之際仍奮力伸直手臂，疑似想抓緊東西，拚盡全力讓失控的飛機減速；帖文發布後亦有人指出，機長疑似想打開窗戶，並抓住儀表板，畫面令人心碎。

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