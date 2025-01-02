時尚速報｜RIMOWA首次推出麻雀手提箱　招牌鋁鎂合金兩層結構$35,600

▲ RIMOWA首次推出麻雀手提箱，招牌鋁鎂合金兩層結構$35,600。

歐美時裝品牌為照顧亞洲市場推出麻雀套裝早有前科，但原來打麻雀並非只是中國和日本人的玩意，而大家熟悉的荷里活巨星Julia Roberts，她於數年前的訪問中提及有一行8人「雀友」，每逢星期二藉打攻四方城來減壓，因此，時裝品牌推出麻雀絕對有跡可尋。

這一次行李品牌RIMOWA繼推出Poker Attache撲克箱和Chess Attache國際象棋手提箱後，推出Mahjong Attache麻將手提箱，特色之處在於以雙層間隔仔細收納麻將牌，手提箱設有活動式上層托盤，配以兩個實用皮革手把，方便移動。

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144張麻將牌整齊排列於上層和下層間隔內，全部均以壓克力精心製作，並以人手雕刻裝飾。此外，麻將箱亦包括4顆以RIMOWA鋁鎂合金製成的骰子，並添上雕刻和亮漆細節，索價3萬多元有鋁盒有麻雀，屬大富之家新年「開枱」必備。

產品查詢：2802 9883

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