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結業潮｜日本過江龍燒肉放題「宮崎肉本舖」結業　攻港不足3年食客嘆可惜：質素好好

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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日本過江龍燒肉放題「宮崎肉本舖」攻港不足3年宣布結業。

【結業/執笠/燒肉放題】踏入2025年，結業潮依然持續。位於銅鑼灣的日本過江龍燒肉放題店「宮崎肉本舖」宣布結業，最後營業日為1月7日，消息一出，不少食客都大感可惜，「食過幾次質素真係好好」。

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結業潮｜宮崎肉本舖疫市攻港 主打A5和牛放題

日本燒肉放題店「宮崎肉本舖」於2022年4月底在本港開設亞洲首間海外分店，選址銅鑼灣Sugar+。餐廳主打宮崎縣宮崎桜花牧場A5和牛、九州鹿兒島的A5和牛，亦以香港罕見的原隻「一頭牛」購入方式，提供各種和牛稀有部位。另外，全店所有食材100%由日本直送，包括日本豚肉、日本地雞等等。

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結業潮｜開業逾2年半宣布結業

開業至今逾2年半，「宮崎肉本舖」香港店於周二（12月31日）在社交平台宣布結業消息，指由於租約期滿，餐廳將營業至1月7日，感謝食客一路以來的支持和厚愛，「至今雖然時間不長，但店舖作為慶祝餐廳之一，有幸與各位度過生日、紀念日等各個重要時刻，客人的笑容和肯定，都是我們以往工作的一大動力」。

結業潮｜食客不捨：食過幾次質素好好

結業消息一出，不少食客都大嘆可惜，「真係正宗a5和牛放題，食過就知道」、「食過幾次質素真係好好，希望日後有緣再見到你哋」、「明白現時經營不易。希望不久的將來復業，再嚐佳餚」、「真係唔知邊到再吃到咁靚好肉」。

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