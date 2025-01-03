減肥大作戰｜286磅肥仔過胖打擊自信　1年激減110磅變肌肉型男【附減肥心得】

▲ 過胖打擊自信，286磅肥仔1年激減110磅變肌肉型男。

【肥胖／減肥／減肥秘訣】過度肥胖恐影響健康。内地一名30歲男子因肥胖感到自卑，更影響健康，1年成功激減100斤（約110磅），顔值出現大變化連家人都快不認識，更大讚他像大學生。

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減肥大作戰｜1年成功激減110磅

綜合内地媒體報道，來自浙江杭州的30歲男子歐陽，其體重曾經高達260斤（約286磅），走路基本走一公里就會出現膝蓋疼痛，嚴重影響健康，於是他決心開始減肥。

歐陽指，他最初會進行爬樓梯、游水、打籃球、踩單車、跑步、跳繩等運動，現在每天都會健身鍛煉，包括做1小時無氧運動加40分鐘有氧運動。

每天都不想去健身，每天都逼自己去，我覺得就是想變自信這個點，讓我一直能堅持住。

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堅持減肥1年多後，歐陽成功減至160斤（約176磅），「回家家人都驚呆了，都快不認識了」，甚至很多人讚他像大學生。歐陽認為，成功減肥後不僅外表發生變化，自己的心態也出現了巨大的轉變。

之前就很自卑，減肥成功之後每天就很有精神，内心也更强大，讓我更有決心、毅力去做其他的事。

4大運動+4大飲食助卸載脂肪

台灣營養師吳映澄曾在其Facebook專頁分享分享8個實用的小技巧，分別是4大飲食技巧和4大運動技巧，讓各位上班族能夠提升代謝力、健康地卸載脂肪 。

4大飲食技巧

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