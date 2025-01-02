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中一自行分配學位2025︱中一自行分配學位今接受申請　家長：香港學生有優勢【附派位電子平台連結】

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發布時間： 3 小時前

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中一自行分配學位今日起接受申請。

【中一自行分配學位 / 高才通 / 名校】中一自行分配學位階段在今日（1月2日）開始接受申請，家長可透過電子平台或親身到校遞交申請。

位於銅鑼灣的傳統名校皇仁書院，今早9時開始收表起計首1小時，約有8名家長到場交表。有家長指香港學生有自身優勢，沒有特別考慮「高才通」子女入讀而增加競爭的情況。

家住北角潘生潘太為長子遞交申請，就「高才通」子女來港讀書會否加劇競爭，潘太認為對比內地生大家各有長處和優勢，香港學生懂廣東話，強項在於參加不止一類型，而是各類型課外活動。

她表示兒子有參加不同興趣班，包括羽毛球、單簧管、游水和獨木舟等，亦有北上參加搖控模型車比賽，沒有特別計算每月開支。

同時，她指內地生偏向只有一種興趣活動，如奧數，他們來港讀書也要時間適應，如學習廣東話溝通，認為香港學生有自身優勢。

【中一派位】中一自行分配學位明年1.2起接受申請　同時接受網上及紙本申請

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中一自行分配學位2025︱望兒子讀更好學校

從事IT行業，育有兩子的陳先生希望幼子報讀更好的學校而遞交申請，他認為「不能說大競爭」，因同時有移民情況，覺得有人的地方就有競爭，憑實力競爭。

他相信順其自然學習，幼子沒有補習，另參加奧數和STEM興趣班，日常多閱讀和參觀博物館，暫時沒移民打算。

中一自行分配學位2025︱電子化申請表格

中一自行分配學位的申請日期為今年1月2日至16日，家長向學校遞交表格前，應據選校意願在相應選校次序的《 中一自行分配學位申請表 》存根填上申請中學名稱，並將印有選校次序的存根先撕下並保留記錄。

然後，家長可以把申請表直接交往申請的中學，並即時取回已蓋上中學校印、名稱及編號的「家長存根」，以作確認。

同時，教育局已將中一入學申請電子化，家長登入「中一派位電子平台」「智方便+」帳戶便能透過「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請。

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