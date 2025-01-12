阿婆乘客｜尖東阿婆搭的士墊垃圾袋隔塵　嫌車廂臭侮辱司機炫富認叻

▲ 尖東阿婆搭的士墊垃圾袋隔塵，嫌車廂臭侮辱司機炫富認叻。

乘客行為無奇不有。近日，有的士司機在Facebook「的士司機資訊」群組上傳影片，指其在尖東接載1名阿婆，工人將車座以垃圾袋覆蓋隔塵後她才上車入座，後又嫌車內有異味，司機好心借香水避味，竟被諷廉價。

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阿婆乘客｜的士後座鋪垃圾袋

樓主在帖文中表示，當日他在尖東一間酒店落客後，現場有不少的士「塞死」，而車後則是警察在抓違例停泊車輛。此時有1位阿婆及工人前來乘搭樓主的的士。車門打開後，先由同行外傭工人將白色垃圾袋平鋪於車座及靠背上，她方緩緩上車。

影片中雖聽見周圍有提示聲催促該車輛離開，的士司機亦擔心被抄牌催促2人，惟阿婆不以為意，表示「我係傷殘人士，警察唔會理。」

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阿婆乘客｜嘲的士司機香水廉價

畫面一轉，的士已行駛上路，阿婆表示車內有煙味，司機便熱心詢問其是否需要噴香水，並向後遞上自己的香水，惟阿婆詢問香水品牌後，竟嘲諷司機「咁cheap」，又指自己所用香水價值2萬元，司機聞言表示「咁犀利！富婆嚟喎！」，自嘲道「我哋窮呀嘛！」。

▲ 阿婆揚言自用香水高達2萬元。（取自Facebook「的士司機資訊」群組）

事後，樓主發文感嘆「後面仲要有警察喺度趕車，（阿婆）搞咗好耐先上車，重要鋪張垃圾袋喺度，呢啲貴客真係唔該你下次搭Uber，就算畀你打，我都唔想俾差佬抄牌，又話部車有味，畀枝香水，佢又話我cheap，又話自己用開幾萬蚊，真係好人難做。」

阿婆乘客｜網民批阿婆要求多

此事引起網民熱議，不少人直指阿婆要求過多，「阿婆真係麻煩，又要鋪個袋，驚死污糟咁，真係唔好出街」、「建議佢每次都call uber私家車」、「咁怕污糟就唔好搭公共車輛」、「知人趕住走，專登再慢啲」；不過，亦有人認為她此舉並無不妥，「鋪袋都係個客自備，你唔俾人哋係唔想自己條褲甩色，整污糟你張櫈？」。

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