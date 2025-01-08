TOPick會員有獎｜送你「HomeSquare新年醒獅熊貓麻雀套裝及開運福貼利是封」(10份)

HomeSquare農曆新年呈獻:《熊遊新春》新春藝術裝置率先亮相

必搶HomeSquare新年醒獅熊貓麻雀套裝 及開運福貼利是封

今年農曆新年緊接著聖誕及元旦，適逢香港大熊貓家族再添4名新成員，HomeSquare中庭將於一月初率先將風靡全港丶最近人氣爆登的熊貓帶到商場中庭，以《熊遊新春》為主題打造新春打卡裝置。萌趣可愛的熊貓化身惟肖惟妙的醒獅熊貓在商場中庭與大家見面，場內設有三個熊貓開運區域齊齊出動一起新春行大運，希望新一年大家與為香港六隻熊貓一樣活力滿滿！ HomeSquare更特別推出《熊遊新春》麻雀及開運福貼利是封套裝，獻上滿滿的新春祝福，讓大家與熊貓共同迎接嶄新一年。

HomeSquare《熊遊新春》新春藝術裝置 聯乘本地竹藝師傳遞無限「竹」願

除了醒獅熊貓將現身HomeSquare，更展出一系列由本地竹藝師戴倩兒 （Cindy Tai）融合藝術文化元素並充滿祝福的熊貓竹編畫作及熊貓「福」字竹揮春，象徵吉祥如意。

另外，由竹藝師打造的熊貓造型竹編吊飾掛滿在中庭桃花樹，一個個的熊貓造型竹編吊飾向大家「拜年」為新年招財納福。同場更設有親子熊貓竹編扇工作坊，讓大眾一同認識這項非物質文化遺產，親手製作自己的竹編扇，將「竹」福帶到家中！

《熊遊新春》麻雀套裝「竹」願一起慶祝發財年

HomeSquare今個新年推出了別注版《熊遊新春》麻雀套裝，絕對是親朋好友聚會時玩樂必備，由醒獅熊貓為你新一年帶來好運，幫你由年初一贏到年初十！由2025年1月7日起，累積消費滿HK$15,000，即可換領別注版《熊遊新春》麻雀套裝。

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另外，HomeSquare攜手沙田新城市廣場推出拜年必備的開運福貼利是封，一套四款絢麗奪目顏色，突顯春意盎然的色彩。其中一款利是更配合《熊遊新春》新春佈置採用竹為主色調，呼應送上寄託願新年美好「竹」願的主題訊息， 寓意著「竹報平安」。另設應節可愛的如意「桔」祥利是袋，為大家開運招福，祝福大家「大桔大利」福氣常滿。

由2025年1月7日起，累積消費滿HK$1,000即可換領開運福貼利是封乙套；而累積消費滿HK$16,500，即可換領別注版《熊遊新春》麻雀套裝乙套丶主題利是封乙套及如意「桔」祥利是袋。以上禮品數量有限，換完即止。

TOPick 新聞 x HomeSquare 送出「新年醒獅熊貓麻雀套裝及開運福貼利是封」(10份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

*(禮品款式隨機送出，不設挑選及更換。不設郵寄)

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截止日期：1月14日（星期二）（23：59）

公佈得獎：1月15日（星期三）

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