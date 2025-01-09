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TOPick會員有獎｜送你「時代廣場 「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲」(30份)

親子好去處

發布時間： 2025/01/09 18:50

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時代廣場 X日本插畫大師北澤平祐呈獻《幸運棋緣》迎新春

Team Times會員獨家換領限定精美利是封及棋盤遊戲

新春將至，銅鑼灣時代廣場聯同日本知名插畫大師北澤平祐呈獻《幸運棋緣》迎新春企劃，率先推出新春「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲，供Team Times會員獨家換領。

Team Times會員獨家換領限定「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲  

插畫大師北澤平祐親自為銅鑼灣時代廣場設計出新春「幸運棋緣」利是封和「萬花棋緣」棋盤遊戲。由2025年1月6日至28日期間，免費登記成為Team Times會員，並於時代廣場即日內以電子消費滿指定金額，即可換領「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲。

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「幸運棋緣」利是封以馬、風車、繁花及招財貓等為主題，寓意萬事如意、好運常伴。利是封以紅、橙、黃、粉紅等繽紛歡樂配色，配搭燙金及3D浮雕圖案，更添質感，為大家帶來別開生面的新春祝福。

以精美禮盒盛載的「萬花棋緣」棋盤遊戲以經典梯盤棋遊戲為靈感，內裡包含摺叠棋盤、六粒彩色棋子及兩粒骰子，適合新年聚會中與親朋好友一同創造歡樂回憶，更寓意新一年旗開得勝！

TOPick 新聞 x 時代廣場 送出「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲 (30份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

*(禮品款式隨機送出，不設挑選及更換)

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

  • 截止日期：1月15日（星期三）（23：59）
  • 公佈得獎：1月16日（星期四）
  • 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
  • 只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
  • 此活動新會員優先。
  • 禮品款式隨機送出，不設挑選更換。
  • 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
  • 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
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