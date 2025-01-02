Louis Vuitton三度夥拍村上隆 全新Monogram Multicolore第一章即日上架
撰文： 何偉雄
發布時間： 1 小時前
時裝品牌與藝術家的合作數之不盡，但以這方式合作的始作俑者還要數到Louis Vuitton（LV）。品牌繼前年與草間彌生合作後，今天再一次找來「舊拍擋」村上隆加持。
雖然Marc Jacobs早已離開Louis Vuitton多年，但過往為品牌開創的驕人成績，被視為LV歷史其中最光輝的一章。大家還記得2001年和2008年，Marc Jacobs找來已故的街頭藝術家Stephen Sprouse合作推出Graffiti Monogram產品引發搶購潮嗎？
及後於2003年相繼找來當時已薄有名氣的日本Pop Art藝術家村上隆（Takashi Murakami）合作，同樣在市場上叫好又叫座，將村上隆的名字帶到世界不同地方。
在過去的訪問中，村上隆曾經不下一次表示日本人不喜歡他，他在歐美愈是火紅，大家就愈討厭他，特別是日本的御宅族，甚至連「高達之父」富野由悠季曾經公開批評他是譁眾取寵的藝術掠奪者，指責他偷了國家文化。但大家又知不知道就是因為村上隆在商業上的成功，在他的工作室護蔭下，孕育了不少新晉的年輕藝術家。
村上隆說：「他們指責我偷了國家文化，但我想如果Andy Warhol還活著，美國人也一樣討厭他。在藝術世界裏，人們都必須包裝正在發生的事。」
不過，縱使他未必得到自己國民的歡心，但無可否認的是每一次村上隆推出任何有關於時裝的產品或玩偶，都引發搶購潮是不爭的事實，因此，當LV在市道疲弱的環境下再找上村上隆時，大家又豈會意外？
第一章即日啟動
是次LV與村上隆的合作分為兩章，第一章即日接受訂購，第二章於3月推出。承接於以前的設計，新版本每款產品也採用嶄新的先進科技製作，系列以33種悅目色彩的LV和花卉圖案交織而成Monogram Multicolore圖案，亦有大家熟悉的Superflat Panda熊貓圖案，兩者呈現出比以往更清晰細膩的印製效果，令產品上的角色和圖案更加色彩亮麗。
產品種類涵蓋手袋、腰帶、滑板，以至特製的Malle Wardrobe行李箱等，身為村上隆粉絲的你，這個「開年」系列毫無疑問是令你大破慳囊的一個系列。
產品查詢：8100 1182
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