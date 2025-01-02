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Louis Vuitton三度夥拍村上隆 全新Monogram Multicolore第一章即日上架

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

日本Pop Art藝術家村上隆再次和Louis Vuitton合作。（圖片品牌提供）

時裝品牌與藝術家的合作數之不盡，但以這方式合作的始作俑者還要數到Louis Vuitton（LV）。品牌繼前年與草間彌生合作後，今天再一次找來「舊拍擋」村上隆加持。

雖然Marc Jacobs早已離開Louis Vuitton多年，但過往為品牌開創的驕人成績，被視為LV歷史其中最光輝的一章。大家還記得2001年和2008年，Marc Jacobs找來已故的街頭藝術家Stephen Sprouse合作推出Graffiti Monogram產品引發搶購潮嗎？

大家又怎會忘記由村上隆引發的Monogram Multicolore圖案，原來當中應用了33種顏色。（$17,900/圖片品牌提供）

及後於2003年相繼找來當時已薄有名氣的日本Pop Art藝術家村上隆（Takashi Murakami）合作，同樣在市場上叫好又叫座，將村上隆的名字帶到世界不同地方。

在過去的訪問中，村上隆曾經不下一次表示日本人不喜歡他，他在歐美愈是火紅，大家就愈討厭他，特別是日本的御宅族，甚至連「高達之父」富野由悠季曾經公開批評他是譁眾取寵的藝術掠奪者，指責他偷了國家文化。但大家又知不知道就是因為村上隆在商業上的成功，在他的工作室護蔭下，孕育了不少新晉的年輕藝術家。

每一個細節位都做到一絲不苟。（圖片品牌提供）

村上隆說：「他們指責我偷了國家文化，但我想如果Andy Warhol還活著，美國人也一樣討厭他。在藝術世界裏，人們都必須包裝正在發生的事。」

不過，縱使他未必得到自己國民的歡心，但無可否認的是每一次村上隆推出任何有關於時裝的產品或玩偶，都引發搶購潮是不爭的事實，因此，當LV在市道疲弱的環境下再找上村上隆時，大家又豈會意外？

點擊圖片放大
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第一章即日啟動

是次LV與村上隆的合作分為兩章，第一章即日接受訂購，第二章於3月推出。承接於以前的設計，新版本每款產品也採用嶄新的先進科技製作，系列以33種悅目色彩的LV和花卉圖案交織而成Monogram Multicolore圖案，亦有大家熟悉的Superflat Panda熊貓圖案，兩者呈現出比以往更清晰細膩的印製效果，令產品上的角色和圖案更加色彩亮麗。

產品種類涵蓋手袋、腰帶、滑板，以至特製的Malle Wardrobe行李箱等，身為村上隆粉絲的你，這個「開年」系列毫無疑問是令你大破慳囊的一個系列。

產品查詢：8100 1182

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時裝服飾種類 時裝服飾 藝術類別 消費資訊 消費種類 手袋 LOUIS VUITTON

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