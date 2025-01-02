新年換新鈔懶人包2025︱一文盡睇匯豐渣打中銀換新鈔詳情　換新鈔日期/時間/網上預約

【換新鈔 / 即滙豐 / 渣打 / 中銀】農曆新年將至，3間發鈔銀行即香港上海滙豐銀行、渣打銀行（香港）及中國銀行（香港），將於1月14日（星期二）開始可兌換新鈔及「迎新鈔」。

金管局及3間發鈔銀行今日公布，將於1月14日（星期二）至28日（星期二），為期提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

▲ 1月14起15天可換新鈔。（經濟日報圖片）

換新鈔2025︱提供網上預約兌換新鈔

為方便市民換鈔，3間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：於提供換鈔服務的首3天，即1月14日至16日，提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）專門用作提供換鈔服務；於1月7日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情。

另外，實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。

此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，金管局提醒市民無需在服務開首數天趕往兌換。

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