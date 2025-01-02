叱咤2024｜Ian陳卓賢叱咤連奪4獎成大贏家　出身Band1英中成香港男排健將

▲ Ian陳卓賢於《叱咤樂壇流行榜2024》連奪4獎，原來Ian出身Band1英中長沙灣天主教英文中學，更是一名香港男排健將。

【MIRROR/陳卓賢/叱咤頒獎禮2024/Band1英中】《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1日）於亞博舉行，MIRROR成員陳卓賢（Ian）憑「男歌手金獎」、「唱作人金獎」、「至尊唱片大獎」、「至尊唱片監製大獎」4大獎項成大贏家。陳卓賢不但能唱能跳更是運動健將，出身Band1英中的他，曾被譽為香港男排「最佳二傳」。

最新影片︰

MIRROR陳卓賢｜奪4獎成大贏家

叱咤903商業電台主辦《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚於亞洲國際博覽館ARENA舉行，今年男歌手獎項與唱作人獎項三甲完全一樣，由MIRROR成員陳卓賢獨領風騷，橫掃兩個金獎，而馮允謙就大熱倒灶屈居銀獎，而銅獎則是林家謙。

已升呢成為天王級歌手的張敬軒，做音樂不為得獎，但近年仍有出席叱咤903主辦的樂壇頒獎典禮，希望在現場給予後輩鼓勵是他的目的之一。今晚與他關係友好的MIRROR成員陳卓賢奪「叱咤樂壇唱作歌手」金獎，在台上亦有多謝張敬軒。

歌王之路｜張敬軒曾為無讀大學感遺憾 從小每日練歌4小時：我不是天生靚聲

MIRROR陳卓賢｜陽光男孩形象

擁有陽光男孩形象的陳卓賢外表斯文，其實他是運動型男生。畢業於長沙灣天主教英文中學，中學時代的他先後成為排球、田徑及籃球校隊隊員之一，更是跆拳道黑帶。因為他就讀的長沙灣天主教英文中學的體育發展十分強，曾創下「香港天主教教區中學聯校運動會」連續16屆獲得男子全場總冠軍的佳績。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

MIRROR陳卓賢｜運動健將讀Band1英中

原來入讀中學前，陳卓賢未接觸過排球，直至中一那年，身兼排球隊教練的班主仼邀請同學參加校隊選拔，當時Ian落選了，不過憑著不服輸的個性，最終於下一年的選拔被取錄，於中二時加入校隊。

其後陳卓賢入選香港排球總會的青苗排球培訓計劃，更代表球會參加甲二組比賽兼贏取冠軍，於2011–2012年度全港學界精英排球比賽中，陳卓賢更獲得「最佳二傳」以及入選明星隊。

之後陳卓賢入選香港男子排球代表隊，開始代表香港出戰。其後他成為南華排球隊甲一隊員，連續兩年衛冕冠軍，直至2018年正式退役。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

Ian陳卓賢母校｜長天重視學生體育發展

Ian就讀的長沙灣天主教英文中學位於深水埗區，為區內唯一的資助男校，學校特別重視兩文三語，而該校學生於公開試的成績一向出眾，入大學率高達8成。而蔡楓華、填詞人周博賢、前立法會議員陳家洛及作家喬靖夫等也是校友。

另外，該校很重視體育科，更積極推廣「全民運動」，校方要求每位中一生參與最少一項運動，而校舍更擁有一條長285米跑道圍繞校園，供學生練跑之外，每年體育課考試則是環校跑，於每年的11及5月進行，另外每個學生必須完成25圈的挑戰，才可以畢業，學校除鍛鍊學生體能外，更希望磨練他們的意志。

而該校曾於兩年一度的「香港天主教教區中學聯校運動會」內，連續16屆獲得男子全場總冠軍，成績斐然。

【2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮得獎結果】

更多相關內容︰

久別重逢｜許恩怡繼謝霆鋒後成最耀眼星二代 獲母親柏安妮支持棄升大學入行

久別重逢｜本地餐廳推許恩怡日式初戀布丁 電影公司聯乘小店推多項優惠

屋邨妹奮鬥史︱嚴厲打擊濫用公屋強調冇世襲制 公屋妹羅淑佩升呢文體旅局局長

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】