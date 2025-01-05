飲食攻略·二十四節氣小寒｜天氣寒冷流感病例急增  中醫拆解3大養生穴位+湯水食療

【小寒／節氣／二十四節氣／養生／中醫／飲食】今日（5日）踏入廿四節氣的小寒節氣，註冊中醫師陳嬿珺表示，此時氣溫最低，身體的陽氣較弱，除了容易出現病症及過敏等不適外，此時流感病例急增，建議可於生活飲食及穴位按壓減輕症狀，另外適當進補及飲用湯水亦可有助補腎養生。

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二十四節氣小寒｜小寒節氣流感病例急增 醫師拆解4招減輕流感症狀

陳醫師指出，小寒節氣是廿四節氣中第23個、亦是冬季的第5個節氣，此時氣溫最低，容易出現痛症、鼻敏感、經痛、感冒及腹瀉等不適，其中老年人及長期病患者，更容易誘發高血壓、高血脂、高血糖等問題，因此要保持良好的生活習慣，注意保暖、進行適當運動、合理飲食以維持健康，預防感冒及寒邪入侵經脈。

除此之外，小寒節氣期間流感病例越來越多，病人常見症狀包括咳嗽、咽痛、流鼻水、發燒及肌肉痛等，想減輕症狀除了可以多飲多飲暖水，以促進血液循環、減輕病毒量外；每日早起時飲一杯蜂蜜水，可有助潤肺通便、緩解疼痛，另外多泡腳及穴位按摩以下3大穴位，亦同樣可有助排毒兼增強免疫力：

二十四節氣小寒｜3大穴位助減輕流感不適

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二十四節氣小寒｜1.大椎穴

位置：低頭後背部相接位置，一塊明顯隆起的骨頭下方凹陷處

功效：激發陽氣，幫助排清病毒。

二十四節氣小寒｜2.合谷穴

位置：手部虎口，大拇指與食指掌骨間靠近食指處。

功效：能緩解頭痛及咳嗽，增強免疫力。

二十四節氣小寒｜3.湧泉穴

位置：足底上部人字狀紋路交叉點

功效：按摩可增加腎氣，提升抵抗力。

二十四節氣小寒｜2小寒節氣宜進補 中醫拆解10大補腎食物

陳醫師續指，小寒節氣有禦寒氣、補腎氣節氣的食俗，同時亦是進補的好時機。此時飲食調養原則主打「養腎防寒、補氣潤燥小寒」，由於腎為先天之本，補好腎臟有助於五臟受益，因此此時建議可著重補益腎臟，多食以下10款食材：

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二十四節氣小寒｜1.黑色食物（黑芝麻、黑木耳、黑豆等）

功效：補益腎臟

二十四節氣小寒｜2.堅果（核桃、桂圓等）

功效：補益腎臟

二十四節氣小寒｜3.大白菜

功效：解熱除煩，通利腸胃

二十四節氣小寒｜4.茴香

功效：開胃進食，理氣散寒

二十四節氣小寒｜5.杏仁

功效：止咳平喘，潤腸通便

二十四節氣小寒｜6.海參

功效：補腎益精，養血潤燥

二十四節氣小寒｜7.栗子

功效：益氣健脾，補腎強筋，活血消腫

二十四節氣小寒｜8.糯米

功效：溫暖脾胃，補中益氣

二十四節氣小寒｜9.金針菇

功效：補肝，益腸胃

二十四節氣小寒｜10.鱒魚

功效：暖胃和中，止瀉

二十四節氣小寒｜蘋果五指毛桃百合湯

陳醫師又推介一款適合小寒期間飲用的湯水，其中無花果及蘋果可有助潤肺止咳、滋陰防肺炎及增強免疫力；百合可潤肺安神、減少焦慮；陳皮則有助理氣消食、增添風味效果，有助增強體質、減低中招機會，配合穴位按摩，可令效果增強：

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材料：蘋果（可選用酸甜品種） 1個、瘦肉（可選用雞肉或豬肉） 250g、蟲草花 20g、干百合 10g、無花果 6顆、陳皮 1塊。

做法：

1. 瘦肉切塊，焯水備用；

2. 蟲草花和干百合浸泡半小時，清洗乾淨；

3. 蘋果去核切塊，陳皮備好；

4. 鍋中放約1.5L水，冷水放入所有食材；

5. 煮沸後轉小火再煮1小時，至食材熟透。



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