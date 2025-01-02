國產客機｜本港僅一人完成C919維修訓練　陳美寶：有需要可引入專才

國產客機C919昨日（1日）起執飛中國東方航空，提供來往香港至上海的部份定期班次。工程師學會昨指目前本港只有一名持牌工程師完成C919的機型維修訓練，運輸及物流局局長陳美寶表示，如有需要可引入專才支援C919飛機維修工作。

香港工程師學會航空分部主席陳偉光透露，目前香港只有一名持牌工程師完成C919的機型維修訓練，人手暫未能應付維修工作，目前本港正陸續培訓相關維修人才，現階段會由航空公司安排內地工程師「跟機」抵港，協助檢查維修。

陳美寶：有需要可引入專才

運輸及物流局局長陳美寶表示，民航處早於2012年已經一直參與C919在內地認證工作，而民航處亦有派員去當地培訓。她指，如果短期內需要更多人手，可透過現有計劃和機構引入專才來港工作。她透露政府會與香港國際航空學院研究，未來適時提升培訓名額。

陳美寶引述數據說，預計未來20年，全球旅客將會增長約6.1%，中國旅客增長約11.4%，飛機需求約42000架、當中20%會付運中國。她說國產飛機踏出世界市場，需要設立出租人公司提供融資平台，而香港是重要人民幣離岸中心，並設有飛機租賃稅務優惠，可吸引公司來港設立總部，協助飛機制造公司進行租賃。而飛機租賃業務能吸引金融、法律、融資等人才匯聚，隨著未來旅客及付運數量增長，她相信能為本港帶來潛在商機。

聖誕期間平均客運量逾18萬人

陳美寶又說聖誕期間本港航班升降量，高峰達1150班，恢復疫情前水平，平均客運量超過18萬人次，12月21日單日高峰達19萬人次。而機管局會積極增加航班，運輸及物流局亦會以開放態度將航權下一些限制剔除，做到加航點和加航班，拓展更深和更廣的航空網絡。

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