十優港媽｜盛勁為知悉當爸爸被批反應冷淡　懷孕麥明詩高EQ反擊：因為他對自己有信心

▲ 「十優港姐」 麥明詩晒年度回顧片。

【新手媽媽/麥明詩懷孕/盛勁為】在迎來2025年之際，不少人也愛於社交網撰寫回顧文，準媽媽麥明詩於元旦日上載一段剪輯成的短片，回顧往年的重要時刻，除了舉行婚禮這人生大事外，還有知悉懷孕喜訊一刻。

從片段所見，麥明詩於洗手間裡拿着驗孕棒，只見她一臉喜悅，之後更匆匆走去房間，將驗孕棒遞給老公看，赤膊上身的盛勁為明顯剛起床，起初他一臉不相信的模樣，定過神來才笑逐顏開。

▲ 麥明詩懷孕｜麥明詩跟丈夫盛勁為。（取自instagram）

十優港媽麥明詩｜示範高EQ反擊網民

或許盛勁為反應太慢，某網民質疑：「那男的知道你懷孕，没看出來有多高興」，麥明詩隨即回應：「因為他對自己挺有信心」，再次展示其高EQ，其他網民也力撐盛勁為：「有些人的個性比較內斂的啦」和「我覺得是她老公沒有一下子反應過來」。

此外，片中看到麥明詩往醫院進行產檢，當看到BB超聲波片時，這位孕媽也難掩感動，回應網民祝賀時，麥明詩更說：

將會是更多的挑戰，更忙碌的生活！

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麥明詩懷孕｜度過瘋狂的2024

另外，麥明詩以「我的2024回顧：時間真的不等人」為題撰文，她表示去年對他們而言，可說是超級瘋狂的一年。麥明詩寫道：

我們訂婚了，準備了多場婚禮，同時我們都在不停地工作，他還要為飛行員的資格和升級考試努力學習。我們抽出了時間去度蜜月，他順利通過了升級考試，我們還一起參與了一些活動完成了一些工作，然後我懷孕了。 回顧這一年，我們經歷的一切真的讓人感慨萬分。生活不會等人——這讓我們明白，要在可以的時候去做想做的事，也要花時間陪伴所愛的人。我們對這些難忘的回憶充滿感激，對未來充滿期待，並準備好繼續為我們所愛的一切繼續努力奮鬥。

十優港媽麥明詩｜名校出身口齒伶俐

由十優港姐升呢「十優港媽」的麥明詩可謂有樣有學歷，出身名校拔萃女書院的她，當年會考考獲十優佳績後往英國升學，之後順利取得劍橋大學法律學學士學位，加入娛圈後她繼續向法律方面發展，更考獲美國執業律師資格，之後跟無綫改簽部頭約，轉行於跨國企業擔任商業顧問。

向來口齒伶俐兼腦筋「轉得快」的麥明詩，曾多次高EQ回應網民的批評，去年4月，新婚的麥明詩於社交平台不停發帖文晒婚禮照，當中有人戲言「睇到厭」，其後麥明詩上載數張新相，網民即嘲諷：「終於結完婚」，麥明詩本尊即以11字高EQ回應：「其實未講完結婚，唞一唞先。」網民鍥而不捨稱：「仲未結完」，麥明詩更正對方：「結完未po完」。

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