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記者實測︱WhatsApp全新文件掃描功能　一掃即變PDF簡單3步超方便！

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

WhatsApp全新文件掃描功能，非常方便，一定要學起來。

【WhatsApp/pdf/WhatsApp轉pdf/掃描pdf】港人最喜歡用的通訊軟件WhatsApp推出全新文件掃描功能，只需幾步就可以將文件化成pdf，無需依賴第三方應用程式，即可將文件send給別人，是打工仔及學生的福音！TOPick記者進行了實測，確實非常方便！

最新影片:

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靚媽養顏｜4大海味助你由內靚到外　陳爽食蟲草燕窩養顏增免疫力

WhatsApp轉pdf︱必需更新WhatsApp最新版本

要使用這個全新文件掃描功能時，必需更新WhatsApp至最新版本。

新功能推出後，獲得用戶的廣泛好評，特別是在需要頻繁處理文件的辦公族群中，提升了工作效率。未來，WhatsApp可能會繼續優化此功能，例如增加文字識別（OCR）準確度，或支援更多文件格式的轉換，為用戶提供更全面的服務。WhatsApp的全新文件掃描功能，讓用戶能夠更方便地將實體文件數位化並分享，無需依賴第三方應用程式。

WhatsApp轉pdf︱以下是記者實測及教學

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記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用　ISO/Android簡單3步設定教學

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