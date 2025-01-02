記者實測︱WhatsApp全新文件掃描功能　一掃即變PDF簡單3步超方便！

▲ WhatsApp全新文件掃描功能，非常方便，一定要學起來。

【WhatsApp/pdf/WhatsApp轉pdf/掃描pdf】港人最喜歡用的通訊軟件WhatsApp推出全新文件掃描功能，只需幾步就可以將文件化成pdf，無需依賴第三方應用程式，即可將文件send給別人，是打工仔及學生的福音！TOPick記者進行了實測，確實非常方便！

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WhatsApp轉pdf︱必需更新WhatsApp最新版本

要使用這個全新文件掃描功能時，必需更新WhatsApp至最新版本。

新功能推出後，獲得用戶的廣泛好評，特別是在需要頻繁處理文件的辦公族群中，提升了工作效率。未來，WhatsApp可能會繼續優化此功能，例如增加文字識別（OCR）準確度，或支援更多文件格式的轉換，為用戶提供更全面的服務。WhatsApp的全新文件掃描功能，讓用戶能夠更方便地將實體文件數位化並分享，無需依賴第三方應用程式。

WhatsApp轉pdf︱以下是記者實測及教學

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記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用 ISO/Android簡單3步設定教學

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