  • 22°C
香港時間：202512日 (四) 14:37

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

資優培養︱積極推動「比賽學習」 培養資優解難能力 新一屆「創科達人」現正接受報名

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

第一屆「創科達人」得獎學生合照。

最近特首發表的施政報告鼓勵學校善用校本人才庫，發掘及培育更多有潛質的學生，參與香港資優教育學苑相關的全港、跨地域、全國、國際比賽及培訓。

最新影片:

TOPick一分鐘
靚媽養顏｜4大海味助你由內靚到外　陳爽食蟲草燕窩養顏增免疫力

資優學苑積極推動「比賽學習」

事實上，每一次比賽都是一趟學習旅程。透過積極預備及參與比賽，不但能增進知識，更可開拓視野，實是多贏之舉。資優學苑亦積極配合施政報告，採用「比賽學習」模式培育資優學生。近年推出的「學苑英才匯」，為學員量身訂造合適的比賽路徑，鼓勵學員多參與本地、全國及國際賽事，藉以激發他們的自主學習和研發能力，讓他們在理論和實踐方面都能全面發展。此外，「比賽學習」模式還能鍛練學生「勝不驕，敗不餒」的精神，學會面對失敗和逆境，這點對傾向追求完美的資優學生來說，尤其重要。

點擊圖片放大
+2

其中一個例子是去年11月，由學苑與百仁基金及香港桂冠論壇組成「G3聯盟」所舉辦的第一屆「少年創科達人大獎」（下稱「創科達人」）。這項比賽旨在發掘和培育熱衷於創新、解難及具創造力的學生，讓年輕人有機會展現創意，發揮想像，培養慎思明辨的正向思考能力，為社會帶來正面效益和積極的影響；同時亦回應人才發展的需求，從中選拔資優學生，讓他們在相關領域的卓越導師指導下，發揮所長，向自我探索及個人成長出發，與志同道合的同儕砥勵研磨，進行具啟發性的創科研究項目，成為環境、社會和管治範疇的領袖。

首屆「年度最佳創科達人」於今年7月誕生。當時在聖保羅男女中學就讀中三的潘浠淳同學，同時是學苑學員，憑藉人工智能藥物核對軟件「藥倍安心 (Medisafe) 」 獲獎。她希望運用人工智能來防止藥物處方失誤，協助醫護人員妥善安排藥物，減少病人出現不良反應。所謂「台上一分鐘，台下十年功」，她在研發背後經歷很多挑戰，致勝關鍵是堅持和創意，努力改進。

新一屆「創科達人」現正接受報名，贏得「年度最佳創科達人」大獎和「十大創科少年獎」（共十個獎項）的學生分別可獲獎學金港幣30,000元及10,000元，並可獲得資優學苑的學員資格、參加「G3聯盟」培育計劃，以及獲頒嘉許證書。詳情可瀏覽資優學苑網頁

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 周世灝先生 香港資優教育學苑總監（人才培育部）

相關文章

校長專欄｜資優學苑三準則識別資優生 學業成績非唯一指標
19:16 2024/10/16
校長專欄｜資優學苑三準則識別資優生 學業成績非唯一指標
資優教育｜「沙律盤」促進文化互動及溝通　資優教育學苑院長 : 多元共融有利激發潛能
18:21 2024/11/12
資優教育｜「沙律盤」促進文化互動及溝通　資優教育學苑院長 : 多元共融有利激發潛能
國際比賽｜優才書院辦首屆國際中學生科技大賽　伊中及優才書院囊括所有獎項
18:34 2024/12/02
國際比賽｜優才書院辦首屆國際中學生科技大賽　伊中及優才書院囊括所有獎項
資優學苑｜資優生受疫情啟發設計兩物便利市民　黃金耀博士分享7大方向激發孩子創意潛能
18:41 2024/12/04
資優學苑｜資優生受疫情啟發設計兩物便利市民　黃金耀博士分享7大方向激發孩子創意潛能
資優學苑︱資優學員發起冬日送暖露宿者　深水埗派發食物物資學習關懷他人
16:26 2024/12/24
資優學苑︱資優學員發起冬日送暖露宿者　深水埗派發食物物資學習關懷他人

你可能感興趣

校長專欄｜資優學苑三準則識別資優生 學業成績非唯一指標
19:16 2024/10/16
校長專欄｜資優學苑三準則識別資優生 學業成績非唯一指標
資優教育｜「沙律盤」促進文化互動及溝通　資優教育學苑院長 : 多元共融有利激發潛能
18:21 2024/11/12
資優教育｜「沙律盤」促進文化互動及溝通　資優教育學苑院長 : 多元共融有利激發潛能
國際比賽｜優才書院辦首屆國際中學生科技大賽　伊中及優才書院囊括所有獎項
18:34 2024/12/02
國際比賽｜優才書院辦首屆國際中學生科技大賽　伊中及優才書院囊括所有獎項
香港資優教育學苑 比賽 資優教育 聖保羅 人工智能 科研

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月02日 時間12:05）
叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】
叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】
飲食健康｜冬季進補忌愈補愈虛 中醫師淺釋陰虛體質改善法
飲食健康｜冬季進補忌愈補愈虛 中醫師淺釋陰虛體質改善法
網絡熱話｜港爸攜發燒妻女硬闖日本返港航機　1原因叉腰發爛累航班大延誤【附外遊免疫自保法】
網絡熱話｜港爸攜發燒妻女硬闖日本返港航機　1原因叉腰發爛累航班大延誤【附外遊免疫自保法】
少女回憶｜靚媽自爆中學時代跟體育老師玩曖昧　賴慰玲最終發現被騙狠斬「師生戀」
少女回憶｜靚媽自爆中學時代跟體育老師玩曖昧　賴慰玲最終發現被騙狠斬「師生戀」