資優培養︱積極推動「比賽學習」 培養資優解難能力 新一屆「創科達人」現正接受報名

▲ 第一屆「創科達人」得獎學生合照。

最近特首發表的施政報告鼓勵學校善用校本人才庫，發掘及培育更多有潛質的學生，參與香港資優教育學苑相關的全港、跨地域、全國、國際比賽及培訓。

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資優學苑積極推動「比賽學習」

事實上，每一次比賽都是一趟學習旅程。透過積極預備及參與比賽，不但能增進知識，更可開拓視野，實是多贏之舉。資優學苑亦積極配合施政報告，採用「比賽學習」模式培育資優學生。近年推出的「學苑英才匯」，為學員量身訂造合適的比賽路徑，鼓勵學員多參與本地、全國及國際賽事，藉以激發他們的自主學習和研發能力，讓他們在理論和實踐方面都能全面發展。此外，「比賽學習」模式還能鍛練學生「勝不驕，敗不餒」的精神，學會面對失敗和逆境，這點對傾向追求完美的資優學生來說，尤其重要。

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其中一個例子是去年11月，由學苑與百仁基金及香港桂冠論壇組成「G3聯盟」所舉辦的第一屆「少年創科達人大獎」（下稱「創科達人」）。這項比賽旨在發掘和培育熱衷於創新、解難及具創造力的學生，讓年輕人有機會展現創意，發揮想像，培養慎思明辨的正向思考能力，為社會帶來正面效益和積極的影響；同時亦回應人才發展的需求，從中選拔資優學生，讓他們在相關領域的卓越導師指導下，發揮所長，向自我探索及個人成長出發，與志同道合的同儕砥勵研磨，進行具啟發性的創科研究項目，成為環境、社會和管治範疇的領袖。

首屆「年度最佳創科達人」於今年7月誕生。當時在聖保羅男女中學就讀中三的潘浠淳同學，同時是學苑學員，憑藉人工智能藥物核對軟件「藥倍安心 (Medisafe) 」 獲獎。她希望運用人工智能來防止藥物處方失誤，協助醫護人員妥善安排藥物，減少病人出現不良反應。所謂「台上一分鐘，台下十年功」，她在研發背後經歷很多挑戰，致勝關鍵是堅持和創意，努力改進。

新一屆「創科達人」現正接受報名，贏得「年度最佳創科達人」大獎和「十大創科少年獎」（共十個獎項）的學生分別可獲獎學金港幣30,000元及10,000元，並可獲得資優學苑的學員資格、參加「G3聯盟」培育計劃，以及獲頒嘉許證書。詳情可瀏覽資優學苑網頁。

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