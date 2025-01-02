農曆新年︱港鐵推出蛇年賀年車票套裝售價120元　1.12起發售

農曆新年將至，港鐵公司推出一套兩款的「 港鐵蛇年賀年車票」與乘客一同迎接蛇年，將於本月12日起發售，每套售價為120元。

乘客可於大年初一（1月29日）， 憑賀年車票無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士；車票使用後可保留紀念。

重新演繹《牛仔》

賀年車票的兩款設計以喜慶的紅色及輝煌的金色為主調，展現金蛇靈活的躍動神態。一套兩款的「港鐵蛇年賀年車票」分別由前港鐵建築師區傑棠及本地著名漫畫家利志達創作，區傑棠一直為港鐵車站以書法題字，今次提字寫上「蛇」字；而利志達重新演繹本地的經典漫畫人物《牛仔》，插畫呼應「蛇」字的同時，亦展現出主角與金蛇活潑互動。

賀年車票套裝除了兩款精美設計的車票，更附送八個「平安大吉」利是封，利是封背面印有《牛仔》的可愛頭像。

「港鐵蛇年賀年車票」套裝售價為港幣120元，包括2張車票、 1個票套及8個利是封，由1月12日（周日）至29日（周三）於 MTR e-Store （港鐵網上商店、金鐘站及香港西九龍站門市） 及各港鐵客務中心 （非付費區） 公開發售。

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