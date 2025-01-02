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叱咤女金2024︱李幸倪從大馬隻身來港追夢　Gin Lee曾患抑鬱感愧對父母

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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李幸倪（Gin Lee）在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》首奪「叱咤樂壇女歌手」金獎。

【李幸倪 / Gin Lee / 叱咤2024】李幸倪（Gin Lee）在昨晚舉行的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪「叱咤樂壇女歌手」金獎，也是Gin Lee首次奪此大獎，所以她在台上不禁感觸地說：「我行呢條樓梯行咗15年。」

現年37歲的Gin Lee於2009年在馬來西亞出道，及後2011年簽約BMA，於是離鄉別井來港發展。在2015年12月，她簽約加盟香港環球唱片，在2023年轉會到英皇。

Gin Lee過往4度獲「叱咤樂壇女歌手銀獎」，由此被封「萬年銀獎」，今次終於打破「二奶命」，因此她在台上也稱：「多謝英皇唱片公司，亦多謝我家人，佢哋搬嚟香港陪我一齊追夢， 所以唔係我一個追夢，多謝扶我一把嘅人，多謝你哋等咗咁耐先上到『女金』。要相信自己比想像中更強大，唔好放棄，唔好叫我千年銀獎，叫我阿金！」

叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎

Gin Lee打破「二奶命」，昨晚在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪「叱咤樂壇女歌手」金獎。

叱咤女金2024︱努力學廣東話

現在成為歌后，不過Gin Lee曾接受TOPick專訪時分享當年決定在香港發展音樂事業，第一樣要克服的挑戰就是廣東話，稱：「每天從早上10時煲劇煲至晚上11時，這是很好的練習，在三個月後已有明顯的成果。」經過短短3個月「特訓」後，她從完全不懂廣東話變成可用廣東話接受訪問。

好學不捲的Gin Lee雖然已可用廣東話溝通，但仍在2017年利用工餘時間讀中文大學專業進修學院的粵語課程：「想學好整個語言系統、拼音等，並給了自己一個小小的目標。」用心學習的她從不缺課，更考獲全班身一的優異成績。

Gin Lee離鄉別井來香港發展。

叱咤女金2024︱每天以淚洗臉

2014年，Gin Lee跟唱片公司BMA完約後曾經停工一年，那時的她感到很沮喪，她說：「突然失去目標，以前所有事都由公司安排，當沒有合約時便沒有規劃，變得很被動及無助。我幾乎每天都以淚洗臉，另一邊廂卻跟家人說：『沒有事，很快會簽新公司』，內心其實很徬徨。」

當時Gin Lee更一度否定自己，「失去了信心，覺得自己甚麼也不是才會淪落至此，有很多負面情緒。」

她曾在網上節目《枉談》表示：「完咗第一間公司，未簽第二間公司時，冇晒方向，又冇人脈，齋等，個過程好漫長。」

Gin Lee坦言當時一天黑就喊，而且喊到天光：「天黑開始驚，唔知點算好，我乜嘢都捉唔到，所有嘢都唔屬於我，我喺呢個地方做乜嘢？以為自己好有實力，但原來冇呀！好多呢種負面聲音。又冇鐖、又唔敢同人講。迫到自己個情緒去到臨界點。我係feel到自己如果再唔掹番自己返嚟，我可能返唔到轉頭。」

可是她當時有情緒問題卻沒有去求醫，Gin Lee無奈地解釋說：「嗰陣時我冇去睇醫生，我都冇錢睇醫生，睇醫生好貴，山窮水盡啦，我剩番嘅錢一係要嚟買機票、一係要嚟食飯、一係交租，幾時排到睇醫生呢？」

Gin曾在網上節目《枉談》內重遊當年初到港居住的北角。

叱咤女金2024︱感覺愧對父母

從大學開始便已登台表演賺取學費、給家用的Gin Lee回望這段日子，坦言覺得愧對父母，強忍淚水稱：「心諗：『你咁大個女……自己嘅嘢都搞唔掂，又養唔到爸爸媽媽……』我屋企唔係窮，但我覺我大個女啦，我唔想爸爸媽媽咁辛苦……」

她甚至說：「我嗰陣時好嬲自己，係因為我過到嚟香港，以為所有嘢會更好，但係所有嘢係變得好差，搞唔掂自己嘅嘢、又養唔到爸爸媽媽，我係咁怪自己。」

慶幸的是，最後Gin Lee一一捱過：「我揀咗自己去撐，經歷過一個咁黑暗嘅時間，之後再遇到相似嘅問題，我唔係唔驚，但我有信心可以克服。」捱過風雨，Gin Lee終於在叱咤奪女金。

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