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危險行為｜屯門2男童衝出馬路險釀悲劇　司機緊急煞車停駛被讚反應快

社會

撰文： 王月明

發布時間： 48 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

屯門2男童衝出馬路險釀悲劇，司機緊急煞車停駛被讚反應快，網民批家長：唔識教。

家長應教育孩子樹立安全意識，切勿在馬路橫衝直撞、打鬧玩耍，珍視生命。

近日，有司機在Threads上傳影片，指其駕車經過屯門時，有2名男童突然衝入馬路，似嬉笑打鬧，幸而車主及時煞車並響咹示警，才沒發生意外。網民見狀指責2人家長未能教育孩子。

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危險行為｜2名男童衝出馬路

此事發生於2024年12月31日，樓主行駛於屯門屯利街。據影片顯示，車道左側有數量汽車停泊，對行人路有所遮擋，至車輛靠近時，突然1名紅衣男童從停泊輛車之間衝出馬路，身後還有1名灰衣男童正在追逐，樓主見狀及時煞車並響咹示警，車輛與2人距離目測不過2指3米。

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危險行為｜不遠處設有行人過路區

2名男童穿過馬路後，尾隨有1名戴眼鏡大叔於同一位置出現，等待樓主駛過，他並未叫住男童，無法確定雙方是否認識。值得注意的是，停泊路邊車輛後方地面有大字提示要「望右」，但男童卻直接選擇就近位置衝過馬路，至自己於危險中。

樓主在帖文中無奈表示：「你兩條友仔真係唔想過年，諗住喺2024年最後一日跣我？好彩阿叔我啲反應都唔係揸流攤。」

黑衣男童見車輛靠近停頓片刻後，朝遠離車輛方向跑開。（取自Threads）

危險行為｜網民批家長：唔識教

此事引起網民熱議，不少人認為此事若非樓主反應快，恐已發生意外，又指責男童及家長安全意識淡薄，「唔識教」、「好彩片主都算反應快，應該郵筒嗰一眼就已經望到，響咹大煞車」、「揸車真係少啲精神同經驗都唔得」、「樓主今次真係正確示範道路危機處理」、「唔該每個家長都教好小朋友過馬路要睇車先」。

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