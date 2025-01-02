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親子自助餐優惠｜尖沙咀美麗華酒店自助餐買二送二　$485起任食波士頓龍蝦/鱈場蟹腳

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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尖沙咀美麗華酒店自助餐買二送二，$485起任食波士頓龍蝦、鱈場蟹腳。

【自助餐優惠/美食優惠/餐廳情報】農曆新年將至，當然要一家人歡度慶祝。尖沙咀美麗華酒店（The Mira Hong Kong）推出自助餐買二送二優惠，$485起任食波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、壽司刺身等，優惠將於今晚（2日）9時開搶，即睇詳情！

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自助餐優惠｜美麗華酒店自助餐買二送二

尖沙咀美麗華酒店Yamm全天候供應國際自助餐及自選菜譜。自助午餐、下午茶及晚餐提供日本、印度、東南亞及西式美饌以及甜品，還有新鮮空運海鮮，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等等。同場設有壽司刺身、巴馬火腿及各國芝士等美食。

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自助餐優惠｜美麗華酒店自助餐優惠詳情

【快閃買二送二】自助晚餐

優惠價：$1,939/4位；人均$485起（原價$3,555起）
開售日期：2025年1月2日9PM起至1月8日發售
適用日期：2025年1月3日至2月9日

美麗華酒店 The Mira Hong Kong

用餐地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂（地圖

更多自助餐優惠：

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