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廚具日用品推薦︱《LDK》2024年度推薦10大暢銷日用品　吸塵機/煎pan/洗衣液/潤唇膏清單新年必買

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

《LDK》2024年度推薦10大暢銷日用品　吸塵機/煎pan/洗衣液/潤唇膏清單新年必買

【暢銷日用品／推薦名單／吸塵機／洗衣液／廚具】2024年度好物新年必入手！日本家品雜誌《LDK》總結回顧了2024年度最暢銷廚房用品和生活必需品，公佈了10款全年銷量最高的單品排名，其中包括吸塵機、洗衣液、潤唇膏等，且產品價格親民，有興趣就要把握機會入手啦！

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《LDK》雜誌在2024年比較和測試了各種類型產品，包括廚房家居用品、食品和護膚品。踏入2025年，《LDK》總結了過去一年「銷售排行榜」 ，選出了10款躋身暢銷前五名的「best buy」商品，讓大家在2025年也能享受最物有所值的購物。

即睇10大暢銷日用品名單：

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1. 吸塵機「山善 軽量コードレス スティッククリーナー ZSP-L160」

2024年度銷量排名第一的吸塵機「山善 軽量コードレス スティッククリーナー ZSP-L160」。在低價範圍內擁有意想不到的強大吸力，是在吸塵機評測中針對地毯吸力最强的一款，更是唯一能完美吸乾净頭髮和紙片的產品。機身主體輕便纖細，重量不足1公斤，女性和兒童都能易於使用。

另外，吸塵器頭部配備電動刷，轉彎自如，在極窄的空間裡也能輕鬆捕捉垃圾，還可以吸走桌子和沙發底的髒污，甚至易於清潔百葉窗和空調。標準模式下可連續使用30分鐘、強模式11分鐘；充電時間約3.5小時。惟集塵杯安裝有些困難，但整體很容易清潔。

2. 煎Pan「Tefal IH Inspire 深灰色煎鍋 24cm」

2024年度銷量排名第二名是Tefal「IH Inspire 深灰色煎鍋 24cm」。這是一款出色的多用途煎鍋，從炒菜到煮湯都可適用。產品形狀不太深，使用時熱量均勻分佈，手柄厚度足以提供穩定性減少使用者疲勞，易於使用，推薦給入廚初學者。塗層具有高耐用性令人驚艷：在相關塗層測試中，使用鋼絲絨擦拭表面1000次仍能保持如新的品質不粘鍋。

3. 行李喼「innovator 旅行箱 INV155」

innovator 旅行箱「INV155」排行2024年銷售榜單第3名。旅行箱容量55L，可以前開，方便在移動時輕鬆取放物品。腳輪移動平穩，腳輪鎖可操作性佳、行李箱整體耐用性都非常完美；甚至底部還有一個手柄，方便出行者躺著時可以輕鬆握住。

4. 防災用行動廁所「Qbit Easy-to-use toilet Portable toilet」

近年防災用品受到關注，其中Qbit「Easy-to-use toilet Portable toilet」在2024年銷售排行榜排名第四。本產品為一套可用50次，配有手套以確保衛生。特點是不刺激：在使用後的氣味測試中，氨氣味的濃度雖然在一定時間後沒有變化，但已不再那麼刺激眼睛。

5. 洗衣液「LION獅王NANOX one PRO」

2024年暢銷第5名是LION獅王的「NANOX one PRO」洗衣液。產品為濃縮液型，尺寸不佔空間，蓋子雖小但易於測量和倒水，使用起來易於握持非常方便！尤其具有出色的性價比，換算每次使用只需10.3日元。

6. 潤唇膏「近江兄弟深層高保濕潤唇膏(防敏感)」

在2024年2月號排行榜中贏得了「best buy」、同時也是同年銷售排行榜第一名的潤唇膏「近江兄弟深層高保濕潤唇膏(防敏感)」，連續第二年在不同類型中排名第一。產品擁有頂級的保濕力，藥用類型含有防止粗糙和促進血液循環的活性成分，質地有點黏稠的，可以完美地附在嘴唇上鎖住水分，即使在乾燥季節塗抹一段時間後，它也能保持與剛塗抹時相同的水分，能很好地保護嘴唇免受老化。產品包裝亦容易使用，順滑易推。

7. 垃圾桶除臭貼片

吳羽「垃圾桶除臭紙」在2024年銷售排名第二。材質是一張薄的不織布，背面有雙面膠，貼在垃圾桶蓋上即可使用。使用銅離子和活性碳W除臭效果消除垃圾異味，片狀設計易於使用。

8. 洗衣液 「花王KAO ATTACK抗菌EX」

曾在2023年洗衣液排行榜中獲得「best buy」冠軍的「花王ATTACK抗菌EX洗衣液」 ，在2024年銷量排行榜中排名第三。產品清除污垢能力非常出色，即使是油泥等頑強污垢，也能輕鬆去除。另外，消除衣物汗臭能力表現高水準，衣物清洗後在室內晾乾也無難聞異味。產品設計易用，蓋子的寬口設計非常方便傾倒洗衣液。

9. 廚房剪刀

SAVAQ的廚房剪刀在2024年銷售量排名第四。產品能輕鬆剪斷海帶、洋蔥、肉甚至骨頭，非常乾脆利落，無需用力即可輕鬆切割。整體由不銹鋼材質製成，並且可以拆卸，易於清潔。

10. 洗衣液「 LION獅王 NANOX one PRO」補充裝

2024年銷售排行榜第五名是LION獅王的「NANOX one PRO」大容量補充裝，在打折的時候入手即賺到！

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