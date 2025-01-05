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星兒媽媽｜倪詩蓓與契仔相處尋回當母親感覺　無悔為自閉兒棄婚：決定了就堅決走下去

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 44 分鐘前

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星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

【星兒媽媽/倪詩蓓/自閉症】自閉症兒童被暱稱為「星兒」，守護他們的「星兒媽媽」也不易當，所承受的辛勞非筆墨可形容，甚至乎感覺孤寂！

獨力照顧智商得2歲的自閉兒，倪詩蓓坦言多年來親子相處欠奉，但數月前因緣際遇下成為了契媽，跟於新城電台共事的年輕人Long上契為母子，彌補為母多年的缺失。

倪詩蓓跟契仔Long一起接受TOPick訪問。（越玲瓏攝）

星兒媽媽倪詩蓓｜跟契仔因工作結緣

倪詩蓓於新城電台主持節目《詩情廿四味》，而Long任職技術支援的工作，由於Long的外型和年紀跟兒子Royce很相近，令倪詩蓓有種親切感，她說：「某時候他做一些動作，令我突然感覺如見到自己的兒子，所以如果我兒子沒事的話，應該好似他這樣子。」

起初倪詩蓓抱著試探口吻問Long：「我問若果收你做契仔會如何？他給我一個很可愛的答案：『天龍八部？我有看呀，需不需要燒黃紙？』」黃紙當然沒有燒，二人互送禮物兼斟茶就正式上契。

說到對契媽的第一印象，Long起初覺得倪詩蓓很冷傲，漸漸發現她只是外冷內熱：「基本上我一直返夜班，每逢星期五輪到契媽主持節目，她就會不停買宵夜給我，之後我覺得這前輩非常好，因為返工多時，未試過有人買東西給我吃。」

倪詩蓓視Long如兒子般照顧，她說：「心想若兒子像他一樣工作至夜深，會不會很肚餓呢？」

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星兒媽媽倪詩蓓｜尋回「當媽」感覺

入職半年的Long將於1月單拖主持音樂節目，他很感激公司給予機會，亦令倪詩蓓回想8年前帶著兒子由新加坡返港，全靠台長程可欣的支持助她重返職場。

她說：「當時連租屋錢也沒有，我要重新搵工，跟普通人一樣寄信去求職，包括模特兒公司等。」

剛入行的Long坦言感迷惘：「之前遇見一些歌手，心裡想著『原來明星是這樣子』，但我想做的未必跟他們一樣。」身為前輩的倪詩蓓認為每人風格不同，向契仔大派定心丸：「若果讓我年輕廿年就發達，平台多到呢，某些網紅有幾千萬粉絲，發展機會比以前好。」

眼前的倪詩蓓跟Long如母子般聊天，她不諱言找回「當媽媽」的感覺，只因患重度自閉症的愛子Royce智商如幼兒，故多年來欠缺母子間相處。她說：

因為我那個（兒子）好像1歲多的BB，你說一個BB可以給予甚麼反應？可以說廿多年來好像沒感受過做媽媽的感覺，現在多了個契仔，至少遇到問題可以跟他商量。

倪詩蓓為照顧自閉兒犧牲不少。 (越玲瓏攝)

星兒媽媽倪詩蓓｜為愛兒放棄結婚

生老病死是人生必經階段，惟倪詩蓓沒有擔憂將來身後事的處理，她說：「要去的都要去吧，還想那麼多？或者一個人就這樣摺埋便算。」反而倪詩蓓著緊兒子Royce，一早為他安頓好：「之前安排他入讀特殊學校，是希望替他申請入住院舍，終有一日我會不在，至少有政府照顧他，當年我入過幾次醫院，都擔心過某次出不到院。」

為了照顧兒子，倪詩蓓曾錯過好姻緣，她自揭當年於新加坡定居時，兩度邂逅心儀的男士，其中一位男士更向她求婚。

原本我想答應他，因為他是上海人，我亦是上海人，大家比較投契。他的太太已過身，子女亦長大，但是當我想起兒子發脾氣會周圍打人，又怕人家打他，所以沒有再想這回事。

年輕時的倪詩蓓青春可人。（網上圖片）

倪詩蓓問在旁的契仔是否支持她覓另一半，Long即說：「寧缺莫濫吧，無論年輕抑或年長的人，若太心急去找甚或雙方合不來，最終也是錯的決定。」

情路上自言受過教訓的倪詩蓓說：「餘生剩下的時間很寶貴，我要好好對待自己，緣份急也急不來。以前的我不懂轉身望望，只管向前行，現在學懂放慢腳步看清楚。」

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星兒媽媽倪詩蓓｜未有後悔當單親母

除放棄覓第二春，當年為堅持獨力照顧愛兒，倪詩蓓跟母親反目近兩年，她說：「當時她傳真幾頁紙的信給我，當中她以『燙手的生芋』來形容我兒子，更說我怎麼可以帶著他？當年的我年輕又沒錢，叫我把兒子交給另一半，當時我很嬲怒媽媽，為何叫我不要兒子？」幸而最終母女冰釋前嫌。

星兒媽媽倪詩蓓確實犧牲不少，默默承受為母的缺失，惟她從未感後悔，倪詩蓓說：

雖然是非常遺憾，只因付出了那麼多，或許現在收了契仔，我體會到以前未嘗到的生活。但我沒有後悔，既然你決定了這樣做，就要堅決地走下去，因為當初我決定自己帶他，就已經預想到會這樣。

場地：KEW+

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