牙科街症｜長者稱登記網頁版面「花哩花碌」操作有困難　倡改用電話登記

▲ 有長者稱不懂上網，今早到九龍城牙科診所求助。（曾耀輝攝）

衞生署牙科街症網上登記系統周一（2024年12月30日）起投入服務，取代以往到現場排隊取籌安排。有長者稱不懂上網，今早到九龍城牙科診所求助，形容登記網頁「花哩花碌」，建議政府採用電話登記安排。

九龍城牙科診所今日上午共派出21個籌，記者早上約10時到達，只有零星市民在等候診症，經詢問後發現只有少數為已登記街症服務的市民，大部分為公務員（即衞生署牙科診所的主要服務對象）。

昨日曾在家中嘗試網上登記不果的長者陳先生，今早約11時到九龍城牙科診所向職員求助。記者在現場觀察，陳先生在診所詢問處逗留近30分鐘才離開，透露現場職員起初以他的手提電話登記，後來再改用診所平板電腦。

陳先生向記者說，排隊取籌太辛苦，改用網上登記沒有問題，但網頁版面應更清晰易用，又建議政府可採用電話登記安排。

陳先生提到，他近日因應牙科服務改用網上登記，才在朋友協助下首次使用手提電話的瀏覽器。他昨日特地早上6時起床登記，形容登記過程復雜，版面「花哩花碌」、「做得好差」，閱讀頁尾的英文字母驗證碼亦十分困難；直至昨午12時半查看抽籤結果時，發現頁面顯示「身份證號碼無效」，估計是自己填錯資料，導致未能成功登記。他亦指，查詢抽籤結果「又要上網」，認為衞生署應主動通知未中籤人士。

居住油尖旺區的陳先生又指，不知道九龍城牙科診所只是逢周一、四運作，而明天只有荃灣、堅尼地城、長洲及大澳診所可供預約，無奈之下唯有選擇最近的荃灣診所。陳認為政府應在登記頁面列明所有診所的營業時間，方便市民查看；又認為政府應列出診所地址，指他今日出門前誤以為位於紅磡的九龍城牙科診所鄰近宋王臺站，幾經轉折後才到達診所。

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