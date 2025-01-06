Sick問識答｜防流感必先做好個人衛生　醫生籲早接種疫苗＋4招增強免疫力

假期遇上流感大流行，不論留港或出遊都要好好保護自己。怎樣做才可以有效預防流感？本港家庭醫生林永和醫生教大家幾招傍身，提醒大人小朋友均要注重個人衛生，配合均衡飲食可以大大增強自身免疫力，自然可以百毒不侵！

4類高危人士宜儘早接種疫苗

要有效預防流感，政府和世界衛生組織都呼籲大眾積極接種疫苗，惟有不少人仍擔心接種流感疫苗後會副作用。家庭醫生林永和釋除大眾疑慮，指出流感疫苗每年都會根據世衛建議作出調整，所有人士皆可以放心接種，尤其建議以下4類高危人士宜儘早接種：

年滿6個月以上幼童

經常接觸病毒人士

長期照顧老少

自身免疫力弱

防流感3招+增強免疫力4大飲食原則

林永和醫生指出，接種疫苗後若不幸感染病毒，病情會較輕微，相比起未接種疫苗人士，前者出現併發症或重症入院，甚至死亡的風險會相對降低。除了接種疫苗，林永和醫生再三強調，預防流感最重要從個人衛生做起，保持環境衛生。他指出，新冠疫情過後社會復常，不少人開始鬆懈，故此提醒大眾基本防流感3招：

乘搭交通工具戴上口罩

勤洗手或用酒精搓手液

家人患病宜戴口罩避免交叉感染

飲食上亦可遵從4大原則，攝取足夠營養素，增強免疫力對抗病毒，就算不幸染病都能夠加速痊癒：

均衡飲食：多攝取蛋白質及維他命C、D、E：建議食肉和多種顏色的蔬果

維持充足睡眠

恆常運動：每星期平均有150分鐘中度至強度的帶氧運動

保持心境開朗

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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