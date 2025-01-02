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結業潮｜Big C超市曾揚言開99間分店　關閉尖沙咀旗艦店解釋1原因離場

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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Big C曾揚言開99間分店，近日關閉尖沙咀旗艦店並解釋因1原因離場。

【Big C/執笠/結業潮/連鎖超級市場】曾揚言計劃開設99間分店的Big C，惟經濟不景，各區分店接連關閉。繼10月底結束觀塘APM最大分店，未料12月29再關閉另一間位於尖沙咀的旗艦店，官方網站解釋因1原因離場。

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Big C 結業｜收購阿布泰進駐香港

泰國連鎖超市Big C於2023年8月以不多於6,700萬元收購本地連鎖生活百貨阿布泰（AboutThai），並於9月重新開幕。公司行政總裁Aswin Techajareonvikul曾表示，計劃在未來3年內每年開設25間分店，目標到2026年底將分店數量從當時的24間增至99間，並希望營業額能達到10億元。

Big C 結業｜經濟不景接連結束分店

惟在經濟不景衝擊零售業下，繼10月底結束觀塘APM最大分店後，Big C尖沙咀旗艦店亦於12月29日關閉。位於美麗華廣場的旗艦店在2023年9月開幕，當時更邀請商務及經濟發展局副局長陳百里出席儀式，不過據Big C網頁顯示，該分店將營業至12月29日，並解釋是為了拓展業務，將搬往尖沙咀樂道的地舖，以全新面貌於2025年初與顧客再次見面。

Big C網頁亦顯示，將多開6間新分店，分布在旺角、樂富、荃灣、大埔、粉嶺及元朗，分店數目將增加至21間，不過相較2023年9月24間分店仍然少3間。

Big C 結業｜曾豪言開99間 現減至15分店

Big C提供多款泰國産品，包括泰國紀念品、各式零食、飲品、調味料、烹飪食材、香薰精油及美妝產品。Big C Supercenter於1993年成立，總部設於泰國曼谷，是目前泰國的大型百貨零售商，業務遍布泰國、老撾、柬埔寨及越南四個國家。於去年（2023年）進駐香港，但受到經濟不景氣及北上消費潮影響，Big C於香港發展的計劃受到影響，分店數量減至15間。

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