長者津貼2025｜長者生活津貼、高齡津貼上調1.3%　一文睇清最新金額/申請條件/申請方法

▲ 長者生活津貼、高齡津貼下月上調1.3%，一文睇清最新金額/申請條件/申請方法

【長者生活津貼 / 高齡津貼 / 社會福利署】政府推出「公共福利金計劃」，旨在照顧長者的需求，其中包括了兩項福利：長者生活津貼和高齡津貼。

2024年12月6日，立法會財委會表決通過，自今年2月1日起，公共福利金計劃津貼（包括高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼）金額上調 1.3%，即睇最新津貼金額及申請詳情。

立法會︱財委會通過逾9億 供明年2月起綜援及公共福利金上調1.3%

長者津貼2025｜2月1日其津貼上調1.3%

自2月1日起，長者生活津貼、高齡津貼金額上調 1.3%（二者不能同時申請，只能領取其中一項）：

長者生活津貼 高齡津貼 2024年 $4,205 $1,620 2025年 $4,250 $1,641

▲ 2024年12月6日，立法會財委會表決通過，自2025年2月1日起，公共福利金計劃津貼金額上調 1.3%，（資料圖片）

長者津貼2025｜長者生活津貼申請資格

年滿65歲或以上；

成為香港居民最少七年 ；

在該年內如離港不超過90天，亦視為符合連續居港一年的規定（包括前往內地、澳門或海外國家／地區）；

領款期間於香港居住；

沒有領取綜援或高齡津貼；

每月入息及申報資產不能超過限額（詳細規定可查詢社署專頁）：

資產限額 每月總入息限額 單身人士 $401,000 $10,710 夫婦 $608,000 $16,330

長者津貼2025｜長者生活津貼申請方法

在提交申請表的同時，需附上以下證明文件的副本：

身份、年齡及居住證明文件；

銀行賬戶證明文件；

離港記錄；

申請人配偶或同居人士的身份證明文件。

長者可於年滿65歲後，或於65歲生日前一個月內，循以下途徑提交申請：

下載「公共福利金計劃申請表」，填妥後連同有關的證明文件副本寄回、親自交回或親友代其前往各區社會保障辦事處辦理； 或以電話﹑傳真﹑電郵﹑網上表格或郵遞方式提出申請，或由政府部門或其他非政府機構轉介。 ▼ 點擊圖片放大

長者津貼2025｜高齡津貼申請資格

年滿70歲或以上；

必須成為香港居民至少七年；

在申請日期前，需在香港連續居住至少一年。如果在這一年內，離港天數不超過90天，則仍可視為符合連續居住的要求（特殊情況可酌情豁免計算）；

申請人在領款期間必須繼續居留在香港；

申請者不得同時領取公共福利金計劃下的其他津貼或綜合社會保障援助（綜援）計劃；

申請者不在合法羈留或不在懲教院所服刑。

長者津貼2025｜高齡津貼申請方法

在提交申請表的同時，需附上以下證明文件的副本：

身份、年齡及居住證明文件；

銀行帳戶證明文件；

離港記錄。

長者可於年滿70歲後，或於70歲生日前一個月內，循以下途徑提交申請：

更多詳情可查詢：公共福利金計劃

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