  • 21°C
香港時間：202512日 (四) 16:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大學發展｜城大生物醫學學院新成立　冀吸引國際藥物及醫療器械企業來港

社會

發布時間： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

香港城市大學宣布成立生物醫學學院，校方冀透過新學院吸引國際藥物和醫療器械企業在香港展開研究、進行開發和臨床試驗。

城大生物醫學學院已於昨日（1月1日）開始正式運作，學院轄下共有3個學系，包括生物醫學系、生物醫學工程學系，以及神經科學系

新成立的城大生物醫學學院候任院長Isaiah Arkin，任期將於3月起生效。（城大提供）

城大稱，成立新學院旨在發揮城大在生物科學、生物科學工程、神經科學及數碼醫學等方面的科研實力，透過突破性的跨學科研究，為生命和健康科學等議題提出解決方案。校方形容上述舉措與港府在施政報告提出透過建立「第一層審批」的藥物註冊機構，銳意發展香港成為國際醫療創新樞紐的理念不謀而合。

城大同時宣布，已委任城大生物醫學工程學系教授Isaiah Arkin成為首屆生物醫學學院院長，將於3月起生效。

根據城大簡介，候任院長Isaiah Arkin曾在希伯來大學、劍橋大學和D.E. Shaw研究所任職，現時為「城大傑出客座教授計劃」下的訪問學者。他的研究範疇專注病毒膜蛋白領域，其團隊透過實驗和計算分析病原體如SARS-CoV-2、流感等跨膜運輸（membrane transport）系統，有助研發新型病毒抑制劑，揭示導致病毒抗藥性的機制。

此前，城大成立了專責小組，全面檢討現有的學術架構及相關學科，並釐清設立新學院的可行性及潛在優勢。城大校長梅彥昌表示，新成立的生物醫學學院將強化城大在跨學科教育、研究，以及生物醫學與健康的創新方案的全球領先地位，鞏固大學在國際間的角色、願景和使命。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

最廣獲徵引學者｜香港134學者入選創新高列全球第8　港大53人上榜續稱冠全港
22:13 2024/11/19
最廣獲徵引學者｜香港134學者入選創新高列全球第8　港大53人上榜續稱冠全港
學生會｜城大擬撤學生會會長當然校董席位　呈交立法會12.6討論
21:58 2024/11/29
學生會｜城大擬撤學生會會長當然校董席位　呈交立法會12.6討論
大學年報｜城大扭虧為盈　碩士生人數升致學費收入增至近22億元
22:31 2024/12/24
大學年報｜城大扭虧為盈　碩士生人數升致學費收入增至近22億元

你可能感興趣

最廣獲徵引學者｜香港134學者入選創新高列全球第8　港大53人上榜續稱冠全港
22:13 2024/11/19
最廣獲徵引學者｜香港134學者入選創新高列全球第8　港大53人上榜續稱冠全港
學生會｜城大擬撤學生會會長當然校董席位　呈交立法會12.6討論
21:58 2024/11/29
學生會｜城大擬撤學生會會長當然校董席位　呈交立法會12.6討論
大學年報｜城大扭虧為盈　碩士生人數升致學費收入增至近22億元
22:31 2024/12/24
大學年報｜城大扭虧為盈　碩士生人數升致學費收入增至近22億元
香港城市大學 香港 大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月02日 時間12:05）
叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】
叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】
飲食健康｜冬季進補忌愈補愈虛 中醫師淺釋陰虛體質改善法
飲食健康｜冬季進補忌愈補愈虛 中醫師淺釋陰虛體質改善法
網絡熱話｜港爸攜發燒妻女硬闖日本返港航機　1原因叉腰發爛累航班大延誤【附外遊免疫自保法】
網絡熱話｜港爸攜發燒妻女硬闖日本返港航機　1原因叉腰發爛累航班大延誤【附外遊免疫自保法】
少女回憶｜靚媽自爆中學時代跟體育老師玩曖昧　賴慰玲最終發現被騙狠斬「師生戀」
少女回憶｜靚媽自爆中學時代跟體育老師玩曖昧　賴慰玲最終發現被騙狠斬「師生戀」