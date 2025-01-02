大學發展｜城大生物醫學學院新成立　冀吸引國際藥物及醫療器械企業來港

香港城市大學宣布成立生物醫學學院，校方冀透過新學院吸引國際藥物和醫療器械企業在香港展開研究、進行開發和臨床試驗。

城大生物醫學學院已於昨日（1月1日）開始正式運作，學院轄下共有3個學系，包括生物醫學系、生物醫學工程學系，以及神經科學系

▲ 新成立的城大生物醫學學院候任院長Isaiah Arkin，任期將於3月起生效。（城大提供）

城大稱，成立新學院旨在發揮城大在生物科學、生物科學工程、神經科學及數碼醫學等方面的科研實力，透過突破性的跨學科研究，為生命和健康科學等議題提出解決方案。校方形容上述舉措與港府在施政報告提出透過建立「第一層審批」的藥物註冊機構，銳意發展香港成為國際醫療創新樞紐的理念不謀而合。

城大同時宣布，已委任城大生物醫學工程學系教授Isaiah Arkin成為首屆生物醫學學院院長，將於3月起生效。

根據城大簡介，候任院長Isaiah Arkin曾在希伯來大學、劍橋大學和D.E. Shaw研究所任職，現時為「城大傑出客座教授計劃」下的訪問學者。他的研究範疇專注病毒膜蛋白領域，其團隊透過實驗和計算分析病原體如SARS-CoV-2、流感等跨膜運輸（membrane transport）系統，有助研發新型病毒抑制劑，揭示導致病毒抗藥性的機制。

此前，城大成立了專責小組，全面檢討現有的學術架構及相關學科，並釐清設立新學院的可行性及潛在優勢。城大校長梅彥昌表示，新成立的生物醫學學院將強化城大在跨學科教育、研究，以及生物醫學與健康的創新方案的全球領先地位，鞏固大學在國際間的角色、願景和使命。

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