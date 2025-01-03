新年開局　政商猛人評估香港經濟　特朗普再主白宮是福是禍？

▲ 林健鋒說，不少外國商界友好，看好香港前景。（彭大偉攝）

新一年開局，多名政商界重量級人馬，近來私下均在為香港經濟「把脈」，所考慮因素，離不開再主白宮的特朗普、內地經濟形勢、利息與股樓表現、香港自身特色等。

不按常理出牌 增不確定性

首先，對於特朗普再掌白宮，有重量級商界認為，特朗普上場的首幾個月，一定大力「玩嘢」，香港上半年的經濟，料受影響。另一政界中人表示，特朗普上場之後，恐在金融方面出手遏抑香港，加上香港財赤嚴重，有機會被降評級。資深財金人士也指，特朗普出名不按常理出牌，會帶來較大不確定性，「關稅料已有方法應對，但難料他會否搞金融制裁或其他，就算是出口術，都可引來市場震蕩。」

但行政會議成員林健鋒則較樂觀，他認為特朗普第二次上台，無連任包袱，不會自己斷後路，而且，他會令歐盟更傾向增加與中國交往及投資，這對香港有利。

▲ 行會成員林健鋒。（資料圖片）

樓市止跌難大升 林健鋒：朋友撈底

至於影響深遠的利率，有財金猛人則指，美國減息步伐，現在沒有之前樂觀，估計或只減兩次，利息不會重回以前的低位；香港樓市供應多，利息若無大跌，樓市難升。另一個財金中人則估計，特朗普上場後會推動減息，或不止減兩次，本港樓市有機會止跌，但就算回升，亦只是追通脹，關鍵還是看息口和市民收入有無改善。

林健鋒預料樓市今年料見底回穩，他透露，近來有些朋友已開始在樓市撈底。

港股低無可低 譚岳衡看好恒指上23000

股市方面，資深財金人士估計，今年有機會微升，因美股已高處不勝寒，港股則被形容是低無可低，相信環球投資者重新配置資金時，會考慮估值較低的香港。去年恒指曾衝破23000點，但今年料難突破該高峰，若要突破，視乎內地刺激經濟的力度。

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本身是交銀國際董事長的立法會議員譚岳衡，看好恒指可再上23000點。譚認為，今年股市可能產生向好的行情，一是新股融資額將有提升；二是內地頭部企業來港上市，優化上市標的結構；三是包括ETF在內的可交易品種增加；四是貨幣政策適度寬松，對香港資金流入的帶動。

重量級商界亦估計香港的IPO前景亮麗，稱內地不少大型企業都想來港上市，因為香港上市獲得的資金，更具彈性。

內地料續「保5」三月或出招刺激

內地形勢方面。財金猛人認為，內地經濟若有5%增長，樓市又穩定些，消費信心增加，對香港是好事，但現在卻看不到內地的基本因素有大好之勢。一位有分量政圈中人則指，中央是等特朗普上場後，看清形勢才出重手救市，免浪費彈藥。

財金中人也認為，內地去年經濟增長「保5」，今年料不會偏離太多，若要維持5%增長，料3月份便會推出更多計劃，對香港經濟相信有刺激作用。

出口、消費不樂觀 投資靠政府帶頭

回到香港自身。林健鋒說，不少外國商界友好，看好香港前景，想來港投資，有人更決定來港作大額投資，最緊要是政府做好政策配合，例如中央明確支持香港提升國際航運中心及國際航空樞紐的地位，香港在飛機維修和培訓等方面，大有作為。 出口方面，雖然訂單有些不明朗，但新一年，歐美定單料會逐步好起來。

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不過，資深財金人士評估，本港經濟「三頭馬車」，出口和轉口都不樂觀，私人消費亦要視乎利率，「港人不是不消費，而是在香港食麥當勞，然後去其他地方消費。」唯一可能增長的投資，要政府帶頭，希望北部都會區盡快有項目上馬。「搵中資、港資、外資簽意向書沒用，要有實際的投入才行。」

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