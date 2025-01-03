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任期最後一年爭表現？　6位議員「搏盡」加入6個事務委員會

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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立法會換屆選舉今年底舉行。（資料圖片）

新一屆立法會選舉今年底舉行，本屆立法會議員若想連任，未來十個月的表現可謂十分關鍵，立法會今日公布新會期事務委員會席位分配結果，其中，6位立法會議員「搏盡」，加入6個事務委員會，達上限。另有11人加入5個委員會。

加入6個委員會的議員包括：選委界江玉歡、自由黨李鎮強、法律界林新強、工聯會梁子穎、經民聯陸瀚民、選委界鄧飛。

翻查資料，過去3年，加入6個事務委員會的僅2至3位議員。

加入6個事務委員會的議員

2025年：選委界江玉歡、自由黨李鎮強、法律界林新強、工聯會梁子穎、經民聯陸瀚民、選委界鄧飛

2024年：工聯會梁子穎、選委界簡慧敏

2023年：建測規園謝偉銓、工聯會陸頌雄、工聯會鄧家彪

2022年：建測規園謝偉銓、工聯會陸頌雄

大部分人都只加入3至4個委員會。加入5個委員會的，今年則有11位。

至於只加入2個委員會的今年則有4位，包括醫療衛生界林哲玄、選委界林順潮、地產及建造界龍漢標、選委界尚海龍。其中林順潮過去2年均只加入衞生事務委員會，今年則加入資訊科技及廣播事務委員會。

委員會人數方面，有11個委員會達20名議員人數的上限。8個未滿額的政制、食安及環境衞生、司法及法律、人力、衞生、資訊科技及廣播、福利、公務員及資助機構員工事務委員會。

1.14選正、副主席 大部分已協調好人選

另外，18個事務委員會將於1月14日舉行2025年會期的首次會議，選舉主席及副主席，據聞大部分已協調完畢。【立法會3事務委員會地位特別　正副主席待「高層」拍板

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