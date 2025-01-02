  • 19°C
香港時間：202512日 (四) 19:35

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中一選校面試2025｜中一自行分配學位最強選校面試天書　名校校長親授貼士+專家教面試技巧【不斷更新】

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

中一自行分配學位最強選校面試天書，內有名校校長親授貼士+專家教面試技巧！

【中一自行分配學位2025/中一面試/官津中學/直資中學】2025/26學年中學學位分配辦法（中一派位）自行分配學位，由即日（2日）起至本月16日接受申請，TOPick為家長及學生們整理由本港熱門中學的校長，親自教授的面試技巧、貼士、面試參考的內容、面試禁忌等資料，希望協助各位能選擇適合的學校。

最新影片推介：

童學園
蔡繼有小一入學｜保良局蔡繼有校園導賞　國際化辦學模式躍身熱門IB校

中一選校面試2025｜港島區熱門名校一覽

點擊圖片放大
+8
+7

中一選校面試2025｜官津名校面試貼士

港島區
英華女學校中一簡介會3場逾2千人爆滿　校長貼士：最愛收呢類學生TOPSchool學校專頁
聖若瑟書院中一自行收生設54學額　校長分享面試貼士切忌做1行為TOPSchool學校專頁
英皇書院中一自行43學位　面試佔分最重　校長親述收生準則TOPSchool學校專頁
香港華仁書院自行收生學額僅43個　校長親授面試貼士+1方法增入學機會TOPSchool學校專頁
瑪利曼中學中一面試全英進行　校長親授貼士：著重肯嘗試精神TOPSchool學校專頁
張祝珊英文中學張祝珊重語文能力邏輯思維　校長親揭4大常犯扣分位TOPSchool學校專頁
聖馬可中學自行分配申請歷年最多　拆解聖馬可中學面試題目TOPSchool學校專頁
香港中國婦女會中學東區中婦中一自行面試題實錄+面試題拆解TOPSchool學校專頁
庇理羅士女子中學Band1官津女子中學   庇理羅士中一面試題目實錄TOPSchool學校專頁
九龍區
九龍華仁書院九華中一簡介會逾千五人到場　校長親述面試貼士TOPSchool學校專頁
喇沙書院中一收生設兩輪面試　校長親授4項面試貼士TOPSchool學校專頁
民生書院重視學生5大特質　校長傳授面試錦囊：最重要是自然TOPSchool學校專頁
伊利沙伯中學連續兩年誕DSE狀元　伊中收生準則+面試實錄TOPSchool學校專頁
保良局第一張永慶中學黃大仙保一中一自行面試題實錄+面試題拆解TOPSchool學校專頁
聖言中學觀塘聖言中一自行面試題實錄+面試題拆解TOPSchool學校專頁
新界區
沙田崇真中學沙崇面試考論證能力　校長分享一個關鍵即達優秀表現TOPSchool學校專頁
迦密柏雨中學面試自我介紹加分位　校長親述4大細微位及2大訓練攻略TOPSchool學校專頁
保良局百周年李兆忠紀念中學屯門保良局百周年中學　校長：面試重視學生創意能力TOPSchool學校專頁
香港道教聯合會鄧顯紀念中學閱讀篇章延伸生活經驗　北區鄧顯校長派貼士：要靈活變通TOPSchool學校專頁
可風中學(嗇色園主辦)荃灣Band 1英中可風中學　面試創意問題須英文作答TOPSchool學校專頁

中一選校面試2025｜九龍及新界區熱門名校一覽

點擊圖片放大
+10
+9

中一選校面試2025｜直私名校面試貼士

聖保羅書院直資男校聖保羅書院　校長親述面試細節位TOPSchool學校專頁
聖保羅男女中學直資名校中一面試題實錄 聖保羅男女中一面試題拆解TOPSchool學校專頁
聖士提反書院聖士提反面試重3方面　新任校長貼士：盼學生互相學習TOPSchool學校專頁
英華書院英華校長分享面試貼士：學生要有自信TOPSchool學校專頁
拔萃女書院傳統名校盛產狀元　直資女拔中一面試實錄TOPSchool學校專頁
拔萃男書院男拔中一1500人爭100學額　了解中英數面試題目添勝算TOPSchool學校專頁
德望學校德望中一設親子面試　校長親述兩大忌：家長別搶答TOPSchool學校專頁
點擊圖片放大
+7
+6

中一選校面試2025｜專家教面試技巧+熱門題型

升中面試全攻略　面試技巧及模式＋熱門題型
港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好
教育專家教小組討論3大技巧　急救「腦袋空白」最重要學會1招
升中面試一分鐘中文自我介紹錦囊　名師分享3個加分範本
英文自我介紹最強攻略　閱讀型＋音樂型＋運動型加分範本
升學專家教3招叩門攻略增加成功率

中一選校面試2025︱切勿同時遞交電子及紙本表格

將於今年9月入讀中一的應屆小六學生家長，如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學自行分配學位，必須在即日起至1月16日向有關中學遞交申請。家長可透過電子平台或以紙本親身遞交申請表及其他所需文件。

自行分配學位申請不受地區限制，無論家長透過網上交表或以紙本遞交，切勿向多於2間參加派位的中學遞交申請，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢，同時家長只需經電子平台或紙本申請選擇其一就可以。

中一選校面試2025｜中一選校攻略懶人包

中一入學電子平台申請教學
中一自行分配學位申請攻略　留意1關鍵以免被取消資格
拆解中學派位機制　留意5大重要日程
中一面試取決於RO成績？　拆解教育局成績次第Rank Order
2025/26學年港島區22間英中自行收生準則　個別學校面試表現比重高達50%【附面試日期】
2025/26學年九龍區41間英中自行收生準則　有學校看重小學成績佔面試60%比重【附面試日期】
2025/26學年新界區58間英中自行收生準則　部份設兩輪面試樂器演奏可加分

中一選校面試2025︱獲取錄正取生明年3月31日收通知

個別中學會安排學生在3月底前面試，如學生獲中學納入其自行分配學位「正取學生名單」，家長將於今年3月31日收到學校通知。如家長已登記成為電子平台用戶，亦可於同日上午10時起透過平台查閱正取生通知。家長無須回覆學校是否接受學位。自行分配學位階段派位結果，將於2025年7月8日與中一統一派位結果一併公布。

相關報道：

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

大灣區教育展︱12.13連續兩日東華三院資深教師現場解答升學疑惑　助家長為子女選校規劃未來

升中面試︱小六生測試3大技能另類方法進男拔　通過只需簡單面試即錄取

全港學校搜尋器｜搜尋全港中學、小學資料　TOPSchool準確+齊全學校名單+一鍵比較/心水功能【附教學】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
21:30 2024/12/16
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
升中面試︱小六生測試3大技能另類方法進男拔　通過只需簡單面試即錄取
14:25 2024/12/27
升中面試︱小六生測試3大技能另類方法進男拔　通過只需簡單面試即錄取
升中面試︱喇沙書院中一收生設兩輪面試　校長親授4項面試貼士
13:24 2024/11/25
升中面試︱喇沙書院中一收生設兩輪面試　校長親授4項面試貼士
升中派位｜2025/26學年新界區58間英中自行收生準則　部份設兩輪面試樂器演奏可加分
14:15 2024/12/27
升中派位｜2025/26學年新界區58間英中自行收生準則　部份設兩輪面試樂器演奏可加分
升中派位｜2025/26學年九龍區41間英中自行收生準則　有學校看重小學成績佔面試60%比重【附面試日期】
12:08 2024/12/24
升中派位｜2025/26學年九龍區41間英中自行收生準則　有學校看重小學成績佔面試60%比重【附面試日期】
升中派位｜2025/26學年港島區22間英中自行收生準則　個別學校面試表現比重高達50%【附面試日期】
14:57 2024/12/23
升中派位｜2025/26學年港島區22間英中自行收生準則　個別學校面試表現比重高達50%【附面試日期】

你可能感興趣

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
21:30 2024/12/16
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
升中面試︱小六生測試3大技能另類方法進男拔　通過只需簡單面試即錄取
14:25 2024/12/27
升中面試︱小六生測試3大技能另類方法進男拔　通過只需簡單面試即錄取
升中面試︱喇沙書院中一收生設兩輪面試　校長親授4項面試貼士
13:24 2024/11/25
升中面試︱喇沙書院中一收生設兩輪面試　校長親授4項面試貼士
升中派位 收生面試 中小學教育 學校動態 鄧顯紀念中學 香港華仁書院 香港中國婦女會中學 迦密柏雨中學 英華女學校 聖馬可中學

最高瀏覽

網絡熱話｜港爸攜發燒妻女硬闖日本返港航機　1原因叉腰發爛累航班大延誤【附外遊免疫自保法】
網絡熱話｜港爸攜發燒妻女硬闖日本返港航機　1原因叉腰發爛累航班大延誤【附外遊免疫自保法】
急症室最長等候時間（01月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月02日 時間16:05）
叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】
叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】
濟州航空空難︱最年幼死者3歲男童首出國罹難　父生前發旅行照網民湧入悼念
濟州航空空難︱最年幼死者3歲男童首出國罹難　父生前發旅行照網民湧入悼念
叱咤2024丨姜濤《好得太過份》奪得「我最喜愛的歌曲」　追平張學友陳奕迅兩大歌神紀錄
叱咤2024丨姜濤《好得太過份》奪得「我最喜愛的歌曲」　追平張學友陳奕迅兩大歌神紀錄