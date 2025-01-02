中一選校面試2025｜中一自行分配學位最強選校面試天書　名校校長親授貼士+專家教面試技巧【不斷更新】

▲ 中一自行分配學位最強選校面試天書，內有名校校長親授貼士+專家教面試技巧！

【中一自行分配學位2025/中一面試/官津中學/直資中學】2025/26學年中學學位分配辦法（中一派位）自行分配學位，由即日（2日）起至本月16日接受申請，TOPick為家長及學生們整理由本港熱門中學的校長，親自教授的面試技巧、貼士、面試參考的內容、面試禁忌等資料，希望協助各位能選擇適合的學校。

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中一選校面試2025｜專家教面試技巧+熱門題型

中一選校面試2025︱切勿同時遞交電子及紙本表格

將於今年9月入讀中一的應屆小六學生家長，如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學自行分配學位，必須在即日起至1月16日向有關中學遞交申請。家長可透過電子平台或以紙本親身遞交申請表及其他所需文件。

自行分配學位申請不受地區限制，無論家長透過網上交表或以紙本遞交，切勿向多於2間參加派位的中學遞交申請，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢，同時家長只需經電子平台或紙本申請選擇其一就可以。

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中一選校面試2025︱獲取錄正取生明年3月31日收通知

個別中學會安排學生在3月底前面試，如學生獲中學納入其自行分配學位「正取學生名單」，家長將於今年3月31日收到學校通知。如家長已登記成為電子平台用戶，亦可於同日上午10時起透過平台查閱正取生通知。家長無須回覆學校是否接受學位。自行分配學位階段派位結果，將於2025年7月8日與中一統一派位結果一併公布。

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