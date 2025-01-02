慢性疲勞｜瞓極唔夠成日攰？　12症狀自測「免疫衰老」　醫生建議5招抗老化【附6種抗炎食物推薦】

【免疫衰老／慢性發炎／抗衰老】都市人平日生活忙碌廢寢忘餐，若經常覺得睡不飽、經常作病，有可能是身體免疫衰老響起的警號！然而身體慢性發炎會加速老化的速度，容易造成「未老先衰」的情況。對此，有醫生提醒若身體出現以下12種症狀，有可能已經響起警號，同時亦建議5招幫助大家延緩衰老。

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台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指出免疫衰老（Immunosenescence）是隨著年齡增長，免疫系統功能逐漸下降的自然過程。黃軒解釋，衰老成因包括免疫系統的功能性改變：

先天免疫細胞反應減弱： 如巨噬細胞、自然殺手細胞，導致抗原呈遞和初始免疫反應的效率下降

如巨噬細胞、自然殺手細胞，導致抗原呈遞和初始免疫反應的效率下降 適應性免疫細胞功能退化： 如T細胞和B細胞

如T細胞和B細胞 低度慢性發炎：體內發炎因子（如IL-6、TNF-α）升高，從而抑制免疫反應

黃軒續指，身體慢性發炎會加速老化，當中有12個症狀可以自測免疫衰老：

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12症狀自測「免疫衰老」

一直持續疲勞感： 即使有充足睡眠，仍感到疲憊不堪，日常活動變得吃力；因免疫系統長期處於慢性發炎狀態，消耗大量能量。

即使有充足睡眠，仍感到疲憊不堪，日常活動變得吃力；因免疫系統長期處於慢性發炎狀態，消耗大量能量。 常有腸胃問題： 經常腹瀉、便秘、脹氣或消化不良；原因是腸道中約70％的免疫細胞受損，導致腸道菌群失衡。

經常腹瀉、便秘、脹氣或消化不良；原因是腸道中約70％的免疫細胞受損，導致腸道菌群失衡。 頻繁感冒： 經常感冒或感染，且恢復緩慢；因免疫系統對病原體的防禦能力下降。

經常感冒或感染，且恢復緩慢；因免疫系統對病原體的防禦能力下降。 傷口癒合緩慢： 小傷口需要很長時間才能癒合，甚至容易感染。主要是免疫細胞修復組織的能力減弱。

小傷口需要很長時間才能癒合，甚至容易感染。主要是免疫細胞修復組織的能力減弱。 皮膚常出現問題： 頻繁出現濕疹、皮疹或口角炎；因皮膚屏障功能下降，病菌更易入侵。

頻繁出現濕疹、皮疹或口角炎；因皮膚屏障功能下降，病菌更易入侵。 一直頭痛與肩頸僵硬： 因免疫力下降可能影響血液循環和神經系統。

因免疫力下降可能影響血液循環和神經系統。 經常情緒波動很大： 容易感到焦慮、緊張或情緒低落；因免疫系統與神經系統的交互作用受損。

容易感到焦慮、緊張或情緒低落；因免疫系統與神經系統的交互作用受損。 過敏症狀加劇： 忽然對食物過敏或環境過敏的反應變得更嚴重。當免疫系統失衡，可能會對無害物質產生過度反應。

忽然對食物過敏或環境過敏的反應變得更嚴重。當免疫系統失衡，可能會對無害物質產生過度反應。 莫名體重變化： 體重突增加或減少，無法用飲食或運動解釋。因免疫系統異常影響新陳代謝所致。

體重突增加或減少，無法用飲食或運動解釋。因免疫系統異常影響新陳代謝所致。 口腔健康出問題： 口腔黏膜的防禦能力下降，導致經常出現口腔潰瘍或牙齦發炎。

口腔黏膜的防禦能力下降，導致經常出現口腔潰瘍或牙齦發炎。 一直有肌肉或關節疼痛： 無明顯運動或外傷的情況下，經常感到酸痛或僵硬。主要在於慢性發炎導致組織損傷。

無明顯運動或外傷的情況下，經常感到酸痛或僵硬。主要在於慢性發炎導致組織損傷。 頻繁低燒：慢性發炎狀態導致體溫略微升高，使人經常感到發熱，但未達到明顯發燒標準。

慢性疲勞｜5招抗老化

要延緩免疫衰老，黃軒建議可透過早期識別徵兆，採取適當的生活方式調整。雖然老化是自然生命過程，但做到以下5點能夠顯著延緩免疫系統的退化速度：

改善生活習慣 ：保持規律作息，確保充足睡眠，每週進行適度運動，如快走、做瑜伽。

：保持規律作息，確保充足睡眠，每週進行適度運動，如快走、做瑜伽。 均衡飲食與營養補充： 增加富含抗氧化劑的食物，如蔬果、堅果。補充維他命C、D、鋅和益生菌，有助於增強免疫功能。

增加富含抗氧化劑的食物，如蔬果、堅果。補充維他命C、D、鋅和益生菌，有助於增強免疫功能。 管理壓力： 採用冥想、深呼吸或其他放鬆技巧減輕心理壓力。

採用冥想、深呼吸或其他放鬆技巧減輕心理壓力。 定期健康檢查： 若症狀持續或加重，應及時就醫，進行專業檢查和治療。

若症狀持續或加重，應及時就醫，進行專業檢查和治療。 接種疫苗：接種針對老年人設計的疫苗，如高劑量流感疫苗、肺炎疫苗，可有效降低感染風險。

抗炎飲食｜5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，常見有5種引起發炎的食物：

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抗炎飲食｜6種抗炎食物

Dr. Frank Hu續指，由於上述不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎風險。另外，過往有研究表示，食物本身的成分對身體發炎亦息息相關。故此，他提出6種抗炎食物：

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