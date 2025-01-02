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食道潰瘍｜女子吞嚥困難照胃鏡驚見食道大範圍潰瘍　醫生示警1習慣易出事

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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一名30歲女子因吞嚥困難就醫，照胃鏡後發現食道出現大範圍的潰瘍。

【食道潰瘍/藥物性食道炎/吞藥】一名30歲女子因為出現吞嚥困難的症狀求醫，接受胃鏡檢查後竟在食道發現了大範圍的潰瘍，有醫生就指出，這種情況通常由1個習慣引起，提醒市民平日多加注意。

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台灣腸胃肝膽科醫生張靖近日在個人Facebook專頁發文分享病例，表示該名女子最初到耳鼻喉科求診，醫生進行喉鏡檢查時並未發現異樣，然而詢問病史後，發現她因為皮膚問題最近在服用抗生素多西環素（Doxycycline），懷疑是藥物導致的食道灼傷，於是通知腸胃肝膽科，請張靖為她安排胃鏡檢查。

隨後張靖為女子照胃鏡，果然在食道中下段發現了大範圍的食道潰瘍。他就指出，女子所患的是典型的「藥物性食道炎」，這種疾病的成因是藥物黏在食道黏膜上，造成食道發炎，甚至產生食道潰瘍，較常見的情況是患者吞藥時喝不夠水，或者服藥後沒有保持身體直立、馬上平躺，結果導致藥物停留在食道中。

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他又指出，容易造成藥物性食道炎的藥物包括抗生素（例如Doxycycline）、消炎止痛藥（例如NSAIDs）等，通常在停止使用這些藥物後，再加上制酸劑和胃乳的幫助，便能在幾天內逐漸緩解症狀。

市民在日常生活中難免有需要服藥的時候，對此張靖就提醒，應遵守以下2大原則，以預防藥物性食道炎發生。

  • 1. 服藥時搭配足夠的水飲用，建議大約200至250mL
  • 2. 服藥後保持身體直立一段時間，建議至少30分鐘

張靖之後接受台媒訪問時表示，藥物性食道炎的發生率約為每10萬人中3.9位，「不是說非常常見，但偶爾會遇到」，其中以女性、長者及兒童的發生率較高，但實際上各年齡層都有發生的機會。他也指出，雖然服用抗生素、消炎止痛藥等特定藥物會比一般藥物更容易引起藥物性食道炎，但「習慣」仍是主要成因。

資料來源：張靖醫師 胃腸肝膽。靖心靖力 守護健康、《ETtoday

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