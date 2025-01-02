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名人養生丨鄔友正70歲身材fit爆曬水着照　減肥30年打敗預言「孤獨老人坐輪椅」

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【鄔友正／翁嘉穗／孤獨老人】現年70歲的鄔友正近年熱衷以小紅書與網民交流，繼分享保養心得後，他早前又趁著年尾大爆自己2024年投資失利嚴重，形容為最倒楣的一年，但值得慶幸的是，身體比年青時更好，打敗了「孤獨老人坐輪椅」的預言。

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鄔友正於12月29日在小紅書發文總括2024年，既是「最快樂的一年」，又是「最倒楣的一年」。快樂方面，他指現在的體魄遠比年青時想像的好:

年青的時候，早有心理準備，到自己70歲，會是一個孤獨老人！會駝背，會變矮，會好多老人病，甚至會坐輪椅，或躺在床上，要人照顧！但原來靠自己是可以改變命運的！現在真係到70歲了！身體反而比年青時更好，連傷風感冒都冇！日子反而過得更開心！更多興趣，更多事業要發展！

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至於倒楣方面，鄔友正就指主要是投資內房地產失利:

我投資的中國房地產債券，買的時候說是最穩健的投資，只有4%回報！但現在卻說是沒有水晶球，全部跌到接近歸零！真正是贏粒糖輸間廠！....中國香港房地產債券，現在也危危乎，隨時歸零！

雖然損失慘重，但鄔友正樂觀表示，自己心態好，不會後悔，也不會影響他的心情

國標舞照跳，歌照唱，開開心心的去玩，一切向前望！零售市道，也非常惡劣！但我冇氣餒，反而給我動力去開發研究及改良，增強競爭力！不過損失錢唔緊要，因為我得到無價寶！我有非常好的健康，我自己也增值好多，家人及員工又平平安安，所以2024 我仍然過得好開心，值了！2025年有好多大計劃，希望有個更快樂的明天！我好貪心，我希望2025年比2024年更開心！

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鄔友正狂晒fit爆身型 分享4招保養心得

雖然年屆70歲，但鄔友正經常於小紅書表示自己的健康體魄遠勝於同輩，曾赤裸上身大晒零肥肉的身材，並大讚自己:

冇肚腩但有肌肉；冇三高，冇糖尿病，冇慢性疾病，冇做過手術，好少生病，但有9小時充足睡眠，有胃口享受美食，有愉快心情，這樣真是真材實料，羡煞其他老闆！

至於保養心得，鄔友正亦不吝嗇分享指主要有4法:

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  • 足夠睡眠，自言熟睡對減肥好有幫助
  • 早上醒來，第一時間飲三杯溫水！他指飲溫水對減肥有効！
  • 空肚做運動，他習慣飲完溫水後，便會上天台曬太陽兼空肚做運動！指此舉對減內臟脂肪好有幫助！
  • 有決心，他指其實一般保持健康的方法，大部份人都識得，但之所以不成功？他發覺主要是沒有決心，太多藉口！

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