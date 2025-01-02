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2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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竜樹諒的預言漫畫《我所看見的未來》，曾預言2025年7月會發生地震，並會波及香港。

以往不時有預言家準確預測世界大事，而近年最受關注的預言，莫過於日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》，當中講述了11個預知夢，其中更有7.5個經已應驗，引起人們討論！

我所看見的未來｜竜樹諒11大預知夢

漫畫家竜樹諒自1976年起便開始紀錄自己的夢境，當初只是為了尋找創作靈感，但隨著夢境畫面逐一在現實發生，促使她將夢境內容集結成漫畫，並於1999年出版《我所看見的未來》。漫畫中提到的11個預知夢，已應驗了7.5個。

竜樹諒指自己所發的夢有特別的時間規律，已應驗的夢境中，基本上都發生在單位為日或年，5、10、15、25的間隔中，如15日、25年。而關於個人的預知夢，她指應驗時間是5的倍數，而大型事件則會是15的倍數，如若大事件的預知夢在15日或15年沒有應驗，便會再加15日或15年。

我所看見的未來｜1.英國戴安娜王妃之死

1992年8月31日，竜樹諒夢到英國戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）抱著小朋友的照片，5年後，即1997年8月31日，戴安娜王妃妃在巴黎因車禍逝世。

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我所看見的未來｜2.英國皇后樂隊主唱Freddie Mercury 因傳染病離世

Freddie Mercury是英國著名搖滾樂團皇后樂隊（Queen）的主唱，竜樹諒在1976年11月24日，夢見Freddie Mercury因感染傳染病而離世的新聞。1986年11月28日，她夢到皇后樂隊的成員，但唯獨Freddie Mercury不在，成了一尊銅像。最終Freddie Mercury在1991年11月24日，因感染愛滋病而離世，與夢境相隔15年，後來日內瓦建造了Freddie Mercury的銅像。

英國皇后樂隊（Queen）主唱Freddie Mercury。（法新社）

我所看見的未來｜3.穿著淺藍色長裙的女生死亡

這個預知夢發生在1989年8月27日，竜樹諒在夢中看到一個洞穴和一名光著腳、穿著淺藍色長裙的女生死亡。一年後，即1990年8月27日，她到一個公園散心，看到去年在夢中見過的洞穴，她回家查看新聞， 發現一名穿著淺藍色長裙的女生伏屍在洞穴中。這是唯一一個並非發生在上述指定時間規律的夢。

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我所看見的未來｜絕版漫畫炒價高至2萬元

預知夢接二連三地應驗，令這本絕版漫畫的二手價錢炒高到16萬日圓一本（約港幣$10,545），高峰時更需要28萬日圓（約港幣$20,000）。重印版的《我所看到的未來 完全版》已於2021年10月2日推出，
價格相較便宜很多。

《我所看到的未來》漫畫家竜樹諒曾夢到2025年7月5日早上時間，日本、台灣、香港、菲律賓等地區會發生災難。

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