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香港零售｜2024年11月零售業總銷貨價值續跌　臨時估計317億元按年下跌7.3%

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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政府統計處今（2日）發表最新的零售業銷貨額數字。2024年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為317億元，按年下跌7.3%。與2023年比較較，2024年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.1%。

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2024年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為29億元，較2023年同月下跌7.0%。扣除其間價格變動後，11月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2023年同月下跌8.3%。

超市貨品的銷貨價值上升3.5%
按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年11月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌5.4%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌18.0%）；服裝（下跌7.5%）；百貨公司貨品（下跌12.3%）；藥物及化妝品（下跌2.9%）；汽車及汽車零件（下跌34.4%）；燃料（下跌9.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌1.7%）；傢具及固定裝置（下跌20.5%）；書報、文具及禮品（下跌6.5%）；中藥（下跌19.3%）；以及眼鏡店（下跌11.8%）。

不過，超級市場貨品的銷貨價值上升3.5%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升1.4%）；以及食品、酒類飲品及煙草（上升0.4%）。

截至2024年11月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升1.7%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升1.4%。

網上購物 超市 珠寶 鐘錶 零售業銷貨額 政府統計處 經濟數據表現 零售

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