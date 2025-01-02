新太空經濟｜工總倡香港發展十大產業領域　冀強化跨界別及地區合作

▲ 香港工業總會（工總）今日發布《翱翔太空︰香港新太空經濟的產業機遇》研究報告。(資料圖片)

香港工業總會（工總）今日發布《翱翔太空︰香港新太空經濟的產業機遇》研究報告。研究建議香港發展包括衛星、無人機等十大產業領域，並提出加強教育及跨界別合作等相關政策建議。

報告建議香港重點發展十個太空經濟相關領域︰ 1、衛星相關產業和服務，如通訊、遙感及衛星設計維修；

2、無人機相關產業，特別是大灣區物流管理；

3、感應器相關科技和物聯網應用；

4、精密和精益生產，包括先進製造與3D打印技術；

5、機械人科技的設計和開發；

6、新材料科學研發；

7、精準農業和都市農業；

8、生態管理和環保科技；

9、太空法規和國際爭端調解；

10、太空相關企業融資服務等。

報告由香港城市大學公共及國際事務學系和機械工程學系團隊進行研究，深入分析全球新太空經濟發展趨勢及香港參與機遇。研究顯示，香港憑藉其獨特優勢，具備參與新太空經濟的有利條件。香港擁有多所頂尖大學及具實力的工科師資，作為國際城市能夠吸引全球頂尖人才。其地理位置優越，鄰近海南發射設施、深圳和廣東省高科技中心，可充分利用區域協同效應。加上香港作為世界重要金融中心，有助初創公司籌集資金，而其完善的法律制度和知識產權保護，更為產業發展提供良好基礎。

為促進產業發展，報告提出多項政策建議。首先需強化跨界別合作，加強政產學研各界溝通。同時，加強跨學科研究和合作，優化大學課程設計，增加實習和體驗式學習機會。此外，加強與大灣區的合作及人才培養交流至關重要。政府亦應提供誘因鼓勵企業研發及與學界合作，並完善相關法律法規，優化營商環境。

工總主席莊子雄表示，近年來國家航天事業發展迅速，香港擁有發展太空經濟的獨特優勢，建議政府盡快制定相關產業政策，探索更廣闊的太空經濟潛在商機，助力國家重點科研及產業的增長發展。

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