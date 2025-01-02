陳同佳案｜台鑑證人員曝搜索潘曉穎遺體過程　「一直聞到味道但逾兩小時仍未尋獲」

▲ 陳同佳案事發至今近7年，一名台北市警察局鑑證人員曝搜索潘曉穎遺體過程

【陳同佳 / 潘曉穎 / 管浩鳴】陳同佳案事發至今近7年，一名台北市警察局鑑證人員曝搜索潘曉穎遺體過程，指當日從晚上7時開始尋找，一直有聞到味道，但兩個多小時仍未尋獲，於是返回起點，念完「希望祢能趕快出現」5分鐘後，就在草叢找到遺體。

一名台北市警察局鑑證人員在社交媒體發文指，當日警員晚上7時從竹圍捷運站外圍開始尋找，「一直有聞到味道，但不知道從哪裡飄來」，他們一直走到紅樹林、淡水，經兩個多小時仍未尋獲。於是他們返回起點，「跟祂說我們是來幫祢的，希望祢能趕快出現，今天要是找不到，我們明天再來」，念完5分鐘後，就在前方草叢內找到潘曉穎的遺體。他說，是他人生中、當鑑識以來第一件殺人命案，亦是他「一輩子都會記得記得的案件」。

有網民在帖文留言指，「殺人兇手陳同佳到現在還躲在警察安全屋內盡情吃喝玩樂」，該鑑證人員回應，「沒辦法啊，若陳同佳不到台灣，我們無法對他怎麼樣」。亦有網民留言說，正是因為潘曉穎命案，「香港就爆發了反送中了」，該鑑證人員回應稱，正因如此，他對這件案記憶非常深刻。

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管浩鳴：陳同佳自首意願無改變 一直居於深山足不出戶

一直協助陳同佳的立法會議員管浩鳴日前接受傳媒訪問透露，陳同佳至今一直居於深山，足不出戶，強調陳自首意願不變。

他認為，社會只會願意接受陳同佳到台灣服刑，刑滿後重新做人，「一日未經過這個洗禮，就不用想」，故安排陳同佳暫居深山，是陳同佳可到台灣自首前的緩衝做法。

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