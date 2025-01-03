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長壽秘訣｜人瑞婆婆124歲大壽　長壽秘訣大公開　餐餐粗茶淡飯必配「1物」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【長壽／人瑞／飲食／保養】老當益壯！內地一名人瑞婆婆上月迎來124歲生日，成為村內最長壽百歲老人之一。雖然年事已高，但婆婆仍然身體健康，平日打掃院子、燒柴煮飯皆能獨力完成，她向大家分享長壽秘訣，但坦言自己喜愛以飯拌豬油，即使醫生勸她少食，但仍無阻她喜愛之心，對於自己如此長壽，她則笑言：「閻王爺給我搞忘了！」

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綜合內媒及《川觀新聞》報道，四川省南充市南部縣花罐鎮柴氏祠村老人邱柴氏太婆，於上年31日迎來124歲大壽，村裡為她在百年四合院舉行舉行大型生日會。已經六世同當的婆婆，被親友及村民環繞，身穿紅衣一臉笑容，雖然耳朵不靈敏，但仍身體硬朗、中氣十足。

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長壽秘訣｜丈夫早逝獨力撫養孩子  老年兒子早逝孫女婚姻不順

據了解，邱柴氏太婆出生於清朝時期1901年1月1日，丈夫早逝，年輕時獨自撫養4個孩子，集體生產時期，挑重擔耕田翻土、挑糞壘石等重活全部都做過，雖然一路經濟困難，但仍會努力讓孩子節慶時有新衣穿、有白饃吃。

直到70多歲時，大兒子因病早逝，兒媳隨之改嫁，只留下了一名孫女，邱柴氏太婆又再獨力將孫女撫養成人；後來孫女婚姻不順，孫女婿又病故，但這一切都未有改善她堅韌樂觀的心。60歲孫女邱桃花表示，外婆面對不幸亦從不抱怨，沉默一段時間後，又開始有說有笑地面對生活，平日別人冒犯她，亦會「笑笑就過去了」。

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長壽秘訣｜124歲人瑞婆婆長壽秘訣

除了樂觀的心態外，邱柴氏太婆亦向大眾透露她的長壽秘訣：

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邱柴氏太婆身體健康，至今仍可以自己梳頭、燒火、餵鵝，動作靈活。不過平日飲食清淡的她，其實非常喜愛豬油，年輕時每晚都會吃一大碗油拌麵，每次都會在麵中放入乒乓球大小的豬油。

後來患上眼睛及耳朵疾病，雖曾被醫生勸誡要少食動物脂肪，但對於豬油的喜愛從未消失過，至今女兒仍經常託人送來親手熬的豬油，鄰居亦會送來殺年豬的板油，讓她深深感受到鄰裡的關愛。

長壽秘訣｜全區近90位百歲人瑞 婆婆笑言：閻王爺都把我搞忘了！

據悉，南部縣花罐鎮內約有8位過百歲老人，而整個南部縣接近90位百歲高齡老人，其中以邱柴氏太婆最為長壽。

邱柴氏太婆面對媒體訪問時，幽默表示自己於辛丑年出生，如今已124歲，笑言「閻王爺都把我搞忘了」，又中氣十足地說：「我今年124歲了，還要活！」

長壽秘訣｜6大長壽飲食重點

綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

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長壽食物｜4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

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資料來源：川觀新聞

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