電影票房2024｜香港電影總票房較前年下跌5.9%　港片收入自04年起首度高於荷里活片

▲ 香港電影總票房較前年下跌5.9%，港片收入自04年起首度高於荷里活片。

【香港電影 / 荷里活電影 /票房】2024年港澳電影票房並不理想，根據香港票房有限公司提供的數據顯示，2024年中西票房全年總收入為14.21億元（香港地區13.43億元），較2023年下跌5.9%（香港地區下跌6.2%）。

不過，值得一提的是香港電影票房自2004年起首次超過荷里活電影。

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電影票房2024｜香港電影總票房創13年新低

2024年香港票房更是近13年新低，票房收入倒退至2011年（撤除疫情期間不能作直接比較外，2011年的票房總收入為13.92億元，仍比2024年高出3.5%），可見2024年之電影業票房收入並不理想。

當中較可幸是香港電影的票房收入是自2004年起首次高於荷里活電影（香港電影總收入較荷里活電影高出5.5%）。

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其中，香港電影《破．地獄》勇奪2024年總冠軍票房，更是歷年香港電影最高票房，截至2024年12月31日票房高達15.3億元（香港地區14.22億元），由於電影仍在上映中，有望成績能再創新高。

電影票房亞軍則是《九龍城寨之圍城》，票房達1.12億元（香港地區1.08億元）；第三位是荷里活動畫電影《玩轉腦朋友2》，票房為達8,893萬元（香港地區8,452萬元) 。

▲ 最高票房的10部香港電影。（香港票房有限公司數據）

▲ 最高票房的10部非香港電影。（香港票房有限公司數據）

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