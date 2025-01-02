女神封盤︱女神陳穎欣Yanny「封盤」將嫁Gareth　網民湧入社交平台送祝福準人妻

▲ 女神Yanny「封盤」將嫁Gareth。

【陳穎欣 / 女神 / 陳考威 / 叱咤2024】女神陳穎欣（Yanny），與音樂人男友陳考威（Gareth）拍拖接近8年，感情既低調又甜蜜，不時被外界催婚。

而昨晚在叱咤頒獎禮上，首次奪得「叱咤樂壇監製大獎」的Gareth，表現激動，在發表得獎感言時時不段嗚咽，更即場感謝女友Yanny支持，更宣布將於今年與Yanny拉埋天窗！

Gareth先感激合作過歌手以及公司後，然後他在特別感謝Yanny，因為他的廣東話一向不好，所以每次錄歌，Yanny都會花時間為他翻譯，「好多謝佢一直嘅陪伴，同埋我會應承佢，2025年今年我會搞好我哋嘅婚禮。多謝大家！」全場即鼓起熱烈掌聲。而宣布婚訊後，大批網民到Yanny的社交平台送上祝福。

轉角浣紗街丨「姐姐天花板」Yanny拍劇圓空姐夢 陳穎欣楊偲泳一見如故

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