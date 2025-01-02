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蝴蝶生態｜日本大絹斑蝶飛3千公里抵港破紀錄　港大：難以置信的壯舉

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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港大蝴蝶研究團隊在淺水灣發現從日本福島飛來的大絹斑蝶，打破最長飛行距離紀錄。（港大蝴蝶研究團隊提供）

日本大絹斑蝶在香港現蹤！港大蝴蝶研究團隊在淺水灣發現這種在香港罕見的蝴蝶，上有日文標籤，顯示在日本福島標放，經過124天、飛越3,000公里後被發現。

港大蝴蝶研究團隊在淺水灣發現從日本福島飛來的大絹斑蝶，打破最長飛行距離紀錄。（港大蝴蝶研究團隊提供）

大絹斑蝶（Parantica sita）會季節性移動，但在香港很罕見，今次是第3次有相關紀錄，而且是全球大絹斑蝶已知的最長移動距離，打破了2011年另一隻大絹斑蝶歷時82天飛越2,423公里的紀錄。

日本研究人員清水正良和瀧澤宏樹於2024年8月18日，在福島縣Grandeco滑雪場捕捉大絹斑蝶作生態記錄及研究，並逐一在蝴蝶翅膀上加上標籤。6天研究期內共標放了481隻大絹斑蝶。由於大絹斑蝶具有長距離遷徙習性，研究可收集牠們遷徙的飛行距離、移動方向及生存時間等寶貴數據。

港大蝴蝶研究團隊在淺水灣發現從日本福島飛來的大絹斑蝶，該蝴蝶是由清水正良與瀧澤宏樹標放。（港大蝴蝶研究團隊提供）

這隻在8月18日標放的大絹斑蝶，在2024年12月21日於淺水灣被港大生物科學學院博士後研究員凌悅丰發現。根據資料，該蝴蝶在標放後生存了124天，飛到超過3,000公里外的香港。

凌悅丰與港大生物科學學院教授Timothy Bonebrake和博士研究生Emily Jones共同帶領「香港斑蝶研究」團隊。Timothy Bonebrake表示：「這是一項難以置信的壯舉。這種體型細小的昆蟲，竟能歷時超過100天並飛逾3,000公里，展現出昆蟲驚人的生理本能。」他亦指出：「這項發現凸顯斑蝶遷徙的奧妙。我們需要更多類似的國際合作和公眾積極參與，才能收集更多數據，以了解和保育這些重要的遷徙現象。」

港大蝴蝶研究團隊在淺水灣發現從日本福島飛來的大絹斑蝶，打破最長飛行距離紀錄。（港大蝴蝶研究團隊提供）

該隻大絹斑蝶已經放歸野外，至於香港究竟是大絹斑蝶的遷徙目的地，還是僅作為中途站，目前仍是一個謎。

研究團隊呼籲市民，如發現翅膀上貼有標籤的蝴蝶，請向香港斑蝶研究團隊報告

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