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緬北電騙｜20歲男電騙園區慘死　母傾家蕩產贖兒被騙百萬驚聞噩耗

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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20歲男電騙園區慘死，母傾家蕩產贖兒被騙百萬驚聞噩耗。

【緬北電騙／詐騙／人口販賣】近年不少人受騙到緬甸、柬埔寨等國家，遭禁錮從事非法工作。福建一名20歲男子被騙往緬北後失聯，後來警方證實他已在當地死亡。其母親劉女士為了贖回兒子，最終被騙90多萬元（人民幣，下同,約百萬港元）。

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緬北電騙｜20歲男電騙園區慘死

據《央視新聞》報道，24年12月30日，浙江省溫州市人民檢察院對緬北四大家族明家犯罪集團主案39名被告依法提起公訴。緬北果敢「四大家族」被鏟除，內地電信詐騙類犯罪發案數大幅下降。

不過，福建劉女士年僅20歲的兒子於2023年偷渡前往緬北，結果被賣至電騙園區，並在12天後失聯。後來警方證實他已在當地死亡。更可悲的是，為了尋找兒子，劉女士被騙走逾90萬元，主要是借款和貸款。

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報道中，劉女士大哭表示，一直希望找到兒子，原先為了從電騙園區贖人花了十幾萬，「又說我兒子在裡面借錢多少萬，然後叫我拿錢」，最後總共給了90幾萬。

我心裡想我能找到我兒子，我傾家蕩產都要去救他。

目前，詐騙劉女士90多萬的疑犯已經落網，案件正在進一步辦理中。據悉，緬北電騙園區以禁錮、虐待、恐嚇等手法強逼受害者進行電騙，甚至涉及黃賭毒以至殺人，造成無數家庭家破人亡的慘劇。

緬北電騙｜偷渡緬北後被賣至電騙園區

一名29歲的廣東人李某乾曾於2023年9月偷渡前往緬北，原本他只因想去「淘金」獲得高薪工作，「蛇頭說背一趟手錶有十幾萬，然後我就相信了。他那邊給我買飛昆明的機票，然後有車接我到邊境。」

結果當李某乾偷渡到緬北後，發現自己已經成為電騙園區的斂財工具，被明碼標價30萬元「出售」給了明家，並被帶到臥虎山莊。管理人員在山莊内把詐騙話術單發給他，簡單培訓後，就開始上崗實施電信網絡詐騙。

李某乾指，他每天上午9點上班，按照話術一天至少要打幾百個電話，要求每天必須誘騙上鉤三個受害人，完不成任務就會被毒打，甚至要喝主管的尿液，如果反抗只會被打得更重。

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不過李某乾一心想找機會逃跑，有次他與一個代號名為「不悔」的電詐人員試圖翻墻逃跑，但很快被荷槍實彈的看守民兵抓了回來。

他們把我用手銬銬起來，鋼管、水管打彎了好幾根，肋骨也斷了，跟我一起逃跑的，聽說是被打死了。

在雙方力量絕對懸殊的情況下，一心想著擺脫牢籠的電詐人員幾乎不可能有逃跑的機會。在當地，明家既掌控著警察營，又擁有自己的民兵大隊，約2000人的武裝力量，就是要保障電詐園區為他們源源不斷地產出「價值」。

緬北電騙｜受害者恐傾家蕩產、家破人亡

報道又指出，緬北電騙集團絲毫不在意其惡行使人家破人亡，他們想要的，就是盡一切可能將受害人的家財榨乾榨盡。溫州公安局刑偵支隊副支隊長楊國強表示，目前有很多案例是受害者被騙後產生輕生念頭，最終自殺，造成傾家蕩產、家破人亡的悲劇。

昆明市公安局刑偵支隊支隊長納新亦表示，他們曾經在果敢老街發現罹難者的遺體，還有一些骨灰。另外，警方在當地發現不少遺留槍彈痕跡，可以直接提取彈頭，亦發現數百個血跡樣本。

——

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