農曆新年2025｜星巴克推冬季飲品配熊貓商品　靈蛇造型商品寓意新年好運

▲ 星巴克推冬季飲品配熊貓商品登場

為慶祝香港首對熊貓寶寶誕生，Starbucks在新一年推出第一擊：全新「Into the Panda-dise」商品系列登場！

今個冬季將有4款可愛十足的熊貓商品登場，包括印有可愛熊貓圖案的咖啡杯、熊貓隨行杯及熊貓造型星巴克熊，讓可愛的大熊貓陪你暖笠笠過寒冬。

最新影片推介：

攬個熊貓造型星巴克熊，歎番杯暖飲，星巴克在今冬仲帶嚟兩款全新暖心飲品：

1.醇滑鮮奶抹茶，以優質抹茶配搭意大利軟芝士泡沫，層次豐富！

2.維也納醇滑鮮奶咖啡也是必試之選，濃郁嘅維也納忌廉泡沫配招牌 Espresso，再加埋雲呢拿籽同朱古力醬，香甜美味！

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此外，還有三個多星期就是喜慶歡樂的農曆新年，星巴克也帶來象徵喜悅和繁榮的「Mushy Snake」商品系列，以及星巴克精選甜點禮盒和「Merrier Together」現金禮券套裝，與你迎接新一年！

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