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滑雪注意丨5歲女童滑雪突失控　教練「極限飄移」英勇救人：絕非耍帥！

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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【滑雪/雪道失控/漂移救人】滑雪小心！一名5歲女童於內蒙古滑雪落斜時無法減速，就在千鈞一髮之時，附近的滑雪教練匆忙地「漂移」過去成功救人，而英勇救人一幕更剛剛被人拍到。

最新影片:

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綜合內地傳媒報導， 事發於12月24日，內蒙古一名5歲女童滑雪落斜時遇險，女童因第一次上中級滑道，疑經驗不足，愈滑愈快最終致無法減速，險生悲劇。慶幸，就在危急關頭，附近一名滑雪教練，馬上迅速「漂移」將女孩抱住救下。這救人一幕被人拍下後，片段即在網上瘋傳，不少人更讚賞教練救人之動作十分「帥氣利落」。

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不過，教練所在的滑雪俱樂部職員事後則強調，救援女童時的動作不是耍帥而是專業救援。片中憧滑雪的拍攝者亦有解釋事發時的危險性，指小朋友上陡斜的斜坡，進行陡坡換刃，但自第一個換刃後便失速，如果繼續換刃則有摔跤的風險。更甚是，雪道是偏向西北方向的，容易撞到網上，所以救人的教練只好採取緊急措施，便是「漂移」把小女孩攔截下來。

小女孩事後亦表示，自己當時十分害怕，還以為自己撞到網上，感覺自己飛了。孩子媽媽稱，教練比較謹慎負責，進行了一個預防性的保護，總比真的出事好。

同場加映: 3大要點預防滑雪意外

台北冬季到苗場任職的滑雪教練Carry分享，預防滑雪意外要注意3大要點：

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同場加映: 滑雪人士愛滑「粉雪」 恐藏雪崩危機

開心平方滑雪季的創始人韓楊海龍亦受訪指出，滑雪道有「道內雪」和「道外雪」之分，道外雪與道內雪是相反，「滑上去鬆軟，摔倒也不疼的，就是道外雪，簡單理解就是沒有人工干預過的雪道。」

這類道外雪通常被稱為「粉雪」，是不少滑雪人士所追崇，但同時也有風險，「滑粉雪和滑道內雪是兩種完全不同的感覺，粉雪有時候很深，如果滑板板頭扎進去，會比較難起身。」如果在山中滑粉雪，還可能在滑的時候出現雪崩，

尤其大山雪被太陽照過之後，會變得更鬆軟，更易發生（雪崩）。

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