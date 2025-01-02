叱咤2024生力軍女金︱林愷鈴奪叱咤生力軍女金　最美學霸星二代港大建築系畢業

▲ 「最美星二代」林愷鈴在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪生力軍女歌手金獎。

【林愷鈴 / 最美星二代 / 龔慈恩 / 叱咤2024】素有「最美星二代」之稱的龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley），在昨晚（1月1日）的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪生力軍女歌手金獎，她在台上致謝時表示：「我會一直跑，我要做一個快樂同珍惜長跑型創作者！」同時多謝一直支持她的媽媽龔慈恩及弟弟。

現年24歲的林愷鈴在2015年初涉演藝行業，翌年，與唐韋琪翻唱經典動畫《長腿叔叔》主題曲《夢中的天使》，獲得正評並引起觀眾注意。2017年，林愷鈴簽約做杜琪峯旗下藝人，首部個人電影《熱血合唱團》便與劉德華合作。

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▲ 《熱血合唱團》

叱咤2024生力軍女金︱對音樂一見鍾情

正式入行後，一直以模特兒和演員身份雙線發展的，直到去年4月正式出道成為歌手。自小學習音樂的她曾表示終於達成夢想：「做model同演戲係日久生情嘅熱愛，對音樂就係一見鍾情，係我生命裏面不可缺少嘅養份。音樂令我成為一個更加有溫度、有感情嘅人。而且音樂本身也是故事，我好幸運可以用音樂講故事畀大家『睇』」

她首支個人唱作單曲為《現在》正式推出，林愷鈴主唱外同時參與作曲、編曲、監製的工作，堪稱才女。

▲ 林愷鈴首支個人唱作單曲《現在》。

叱咤2024生力軍女金︱港大建築系畢業

事實林愷鈴靚女外更是名學霸，她分別就讀聖保羅男女中學附屬小學及聖保羅男女中學，在2018年在國際文憑大學預科課程（IB）裡獲得41分（滿分為45分）和考上香港大學，並入讀第一志願建築系學士課程，在2022年畢業。

在讀中學時，Ashley已當模特兒，當時被封「最靚星二代」，外間不時把她與另一靚女星二代沈月作比較。

此外，Ashley兩歲開始學不同樂器，包括鋼琴、小提琴、中提琴、長笛、非洲鼓等多種樂器，又接觸朗誦、繪畫、圍棋、游泳、劍擊、騎馬等不同課外活動，在於8歲時已考獲六級鋼琴兼八級聲樂資格，可說有內在美又有外在美。

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