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牙科街症｜議員料長者「甩底」與錯過短訊有關倡以電話通知　社協冀設特別隊伍予多次未能中籤者

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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衞生署牙科街症網上登記系統上月底起改為網上登記。（曾耀輝攝）

衞生署牙科街症網上登記系統上月底起改為網上登記，今日缺席率約22.2%。有議員相信長者缺席與收不到或錯過短訊有關，倡署方致電通知長者。有關注病人權益的組織認為，應為多次未能中籤者設特別隊伍。

今日大埔王少清牙科診所、九龍城牙科診所及西貢方逸華牙科診所各有21個名額供市民預約，衞生署回覆本報指，共接獲366宗登記，3所診所共有14人沒有到診，缺席率約22.2%。首兩個服務日共有40人沒有到診，當中57.5%為65歲或以上人士。

署方指，部分被抽中但沒有到診的市民因事未能出席或忘記預約，亦有市民不清楚牙科街症的服務範圍是提供緊急牙科服務。 

打電話可改善「甩底」

目前牙科街症網上登記系統供市民選擇3個診所意願，民建聯立法會議員周浩鼎向本報指，部分長者或只熟悉第一意願的診所、即鄰近住所的地點，抽到第2、3意願時，或不懂前往診所；加上他們對用手機接收短訊不太熟悉，有機會錯過或錯手刪除該中籤訊息。

周認為「長者甩底一定有原因，平時咁辛苦排，點解會甩底呢？」，指當局可於抽籤後致電通知長者獲派地點及時間，甚至教長者前往診所，「有個電話會安心啲」。他以元朗診所為例，指今日只有21個名額，「就算打晒都係21個電話啫」，相信可改善長者「甩底」情況，亦不會加重署方負擔。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，署方應了解市民缺席的原因，如多次無故缺席，應限制他們抽籤一段時間，又指可設後備名額，供未能預約的病人補上。不過，此方法要待每日早上，衞生署職員得悉有人缺席後，再通知其他病人，惟他們未必能夠立刻趕到診所，因此有關建議的實際安排仍有待商討。

就多次未能中籤者，彭鴻昌認為應為他們設特別隊伍，提高被抽中的機會。他指，牙科街症屬緊急服務，如病人未能及時得到治療，情況只會越來越嚴重。以往市民急需剝牙，只要「夠早就排到」，但現時「抽嚟抽去都抽唔中」，倡讓在預約特定次數後都未能中籤的市民優先等登記。

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冀地區康健中心分流非緊急病人

他又提到，部分求診的病人未必需要剝牙，惟他們不懂判斷情況是否屬緊急，建議「社區牙科支援計劃」推出後，可讓市民到地區康健中心接受初步評估，分流部分非緊急病人，減少抽籤人數，料可舒緩牙科街症需求。

彭鴻昌認為核心問題是牙科街症名額不足，期望應屆牙科畢業生到衛生署實習，及輸入海外註冊牙醫可紓緩人手不足問題，屆時可增加服務名額。他又說，長遠來説應就口腔健康加強對市民的教育，減少緊急牙科醫療服務需求。

衞生署：會主動聯絡被抽中人士 考慮引入候補機制

衞生署回應指，會繼續監察新系統的運作、密切留意市民的使用情況和出席率等成效，並作出合適的調整和改善措施，考慮方向包括引入候補機制，詳情會適時公布。 新系統2024年12月30日推出，考慮到市民需要熟習新系統運作模式，在系統推出初期，會在抽籤結果公布當日主動聯絡被抽中人士，確認他們是否收到短訊，並提醒他們翌日的診所地點及應診時間。 

另外，周浩鼎和團隊今早在元朗政府合署牙科街症診所視察，發現仍有長者不知有關服務已改為網上登記，在診所門外輪候；亦有長者誤以為登記是先到先得，必須於早上6時開始登記。周認為當局應加強宣傳，並派職員於診所外協助長者登記，

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