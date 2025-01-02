食環署｜九龍城辦事處內部檔案懷疑失竊　內有百名投訴人聯絡資料

食物環境衞生署兩個儲存於九龍城區環境衞生辦事處辦公室內的內部文件檔懷疑失竊，載有約100名投訴人的個人資料，已即時聯絡受影響人士。

食環署表示，高度重視今次事件，已經報警及即時聯絡所有受影響的資料當事人，就事件致歉及呼籲他們提高警覺。

事件涉及兩個儲存於九龍城區環境衞生辦事處辦公室內的內部文件檔案，內有市民就區內環境滋擾投訴的紀錄，包括約100名投訴人的姓名、電話或電郵地址。

懷疑失竊的辦公室範圍需以密碼進出，亦設有獨立門鎖。食環署發現人指，由於事件可能涉及盜竊，食環署已報警跟進，並會全力配合調查，亦已就事件向個人資料私隱專員公署通報，並已通知受事件影響的資料當事人。

食環署就事件向受影響人士致歉，並強調一向十分重視個人資料的保安，已制定清晰內部指引及相關監管機制，以確保人員按照法例規定處理個人資料。署方相信今次是個別事件，但若發現涉及任何人員人為疏忽或處理失當的情況，署方定必嚴肅處理。

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